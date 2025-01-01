Біля Луцька водійка в'їхала у паркан
Сьогодні, 16:18
ДТП сталася у селі Струмівка: автомобіль Mercedes наїхав на огорожу.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Учора нам надійшло повідомлення, що поблизу Луцька, відбулася дорожньо-транспортна пригода. Ми встановили, що водійка автомобіля Mercedes здійснила наїзд на паркан. Причиною було те, що водійка не була уважною, не стежила за дорожньою обстановкою та не підібрала безпечної швидкості руху", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ДТП, на щастя, ніхто не постраждав, проте транспортний засіб отримав пошкодження.
На керманичку склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР що призвело до ДТП) КУпАП.
