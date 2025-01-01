Британський режисер передав волинській бібліотеці свої фільми

Тоні Палмер передав у фонди Волинської обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки 20 дисків з фільмами.



Про це Наталія Граніч.



"Це його ініціатива. Коли він приїздив минулого року до Луцька, то саме у нас йому вручали посвідчення Почесного громадянина Волинської області. Тоді передав нам частину своїх фільмів, обіцяв іще передати. І от нам їх доставили", — сказала Наталія Граніч.



Зі слів директорки книгозбірні, у фонди надійшли документальні та біографічні фільми про композиторів Густава Холста та Ральфа Вогана Вільямса, 150-річчя яких нещодавно відзначали у Великій Британії. Також стрічки з проєкту "Історія популярної музики", у яких режисер дослідив музичні явища Європи та Америки, зокрема й феномен "британської хвилі" 1960-х.



"У нас була з ним онлайн-зустріч. Обіцяв, як приїде, то передасть зі своєї колекції ще 20 фільмів, а може й більше. Пообіцяв при можливості приїхати ще до Луцька", — додала вона.



Як зазначила директорка, від перших днів повномасштабного вторгнення митець висловлює підтримку Україні та наголошує на важливості українсько-британських культурних взаємозв’язків.



Наступного року бібліотека розпочне цикл показів "Музика XX століття у фільмах Тоні Палмера" та презентує вибрані стрічки в межах фестивалю "Стравінський та Україна".



Що відомо про Тоні Палмера



Тоні Палмер отримав звання "Почесного громадянина Волині", яке йому присвоїла Волинська обласна рада, у вересні 2024 року. Вручення посвідчення відбулося 19 листопада того ж року.



Звання режисеру присвоїли за "значний особистий внесок у розвиток культурного та мистецького життя краю, популяризацію Волині та України".



Тоні Палмер упродовж багатьох років бере активну участь у фестивальному житті Луцька і Волині. З 2008 року є незмінним учасником міжнародного музичного фестивалю "Стравінський і Україна", під час якого продемонстрував десятки своїх кінострічок.

