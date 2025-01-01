Луцьк попрощався з двома Героями

Луцьк попрощався з двома Героями
У Луцьку поховали захисників, які загинули, захищаючи Україну.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні у Луцьку поховали військовослужбовців Вадима Басараба та Сергія Вікторського, які загинули, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Героїв відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.

Басараб Вадим Євгенович (13.02.1975 року народження) загинув 18 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області, а Вікторський Сергій Леонідович (31.07.1974 року народження) - 25 вересня 2024 року в районі населеного пункту Веселе Курської області.

Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Луцьк попрощався з двома Героями
