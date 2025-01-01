Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 13 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 13 грудня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Видимість 2-4 км. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 3-5° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Видимість 2-4 км. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 1-6° тепла

