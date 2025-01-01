Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 13 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 13 грудня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Видимість 2-4 км. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 3-5° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Видимість 2-4 км. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 1-6° тепла
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 13 грудня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Видимість 2-4 км. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 3-5° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Видимість 2-4 км. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 1-6° тепла
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 13 грудня
Сьогодні, 20:00
Луцьк попрощався з двома Героями
Сьогодні, 19:06
Британський режисер передав волинській бібліотеці свої фільми
Сьогодні, 17:06
У Луцьку навпроти РЦ «Промінь» з’явиться нова парковка
Сьогодні, 16:31