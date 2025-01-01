Помер Степан Гіга

У п’ятницю, 12 грудня, у віці 66-ти років у Львові внаслідок хвороби помер відомий співакПро це повідомляє ZAXID.NET, посилаючись на власні джерел.Степан Гіга помер в реанімації Першого ТМО Львова. Як раніше повідомляв ZAXID.NET, в лікарні у важкому стані співак перебував ще з 19 листопада, кілька днів тому стало відомо, що співаку ампутували ногу.8 грудня блогер Богдан Беспалов розповів сайту Oboz.ua, що Степан Гіга має ускладнення вірусної хвороби через захворювання на цукровий діабет.«Він потрапив у лікарню через хворобу (умовно кажучи, вірусна застуда), але вона дала значні ускладнення через цукровий діабет співака. Лікарям довелося ампутувати ногу, аби врятувати життя артисту. Наразі його стан дуже складний. Деталі не розголошую, адже боротьба за його життя триває», – сказав Богдан Беспалов.Команда співака 19 листопада повідомила, що Степан Гіга потрапив у лікарню, де йому провели термінову операцію. Його стан оцінюють, як важкий.Степан Гіга народився у селі Білки на Закарпатті у 1959 році, у листопаді артисту виповнилось 66 років. Перший сольний альбом співака вийшов у 1995 році. Через три роки він став заслужений артистом України, а у 2002 році отримав звання народного.Серед найвідоміших пісень Степана Гіги: «Вулиця Наталі», «Цей сон», «Яворина» та «Золото Карпат».