Зеленський відвідав воїнів 14 ОМБр у Куп'янську. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого в Купʼянську.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Разом із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським зустрівся з воїнами, привітав із Днем Сухопутних військ та відзначив їх державними нагородами – орденами Богдана Хмельницького І та ІІІ ступенів і «За мужність» І–ІІІ ступенів", - йдеться у дописі на сторінці президента.

Глава держави заслухав доповідь щодо обстановки в смузі оборони бригади, спільних із суміжними підрозділами дій в інтересах завдань оборони.

"Дякую воїнам за службу. Вітаю з Днем Сухопутних військ України. Важливий день. Високо ціную те, що ви так ставитеся до України, до нашої держави. Без вас ми б її просто втратили", - йдеться у дописі на сторінці Зеленського.


