Коли і де на Волині відключатимуть світло у суботу, 13 грудня
Сьогодні, 22:39
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 13 грудня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляє ПрАТ "Волиньобленерго".
В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в
такому обсязі:
підчерга 2.1. – 13:00-14:00
підчерга 2.2. – 13:00-14:00
підчерга 5.1. – 14:00-18:00
підчерга 5.2. – 14:00-18:00
