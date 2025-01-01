Коли і де на Волині відключатимуть світло у суботу, 13 грудня





Про це повідомляє ПрАТ "Волиньобленерго".



В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.

Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.



ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в

такому обсязі:

підчерга 2.1. – 13:00-14:00

підчерга 2.2. – 13:00-14:00

підчерга 5.1. – 14:00-18:00

підчерга 5.2. – 14:00-18:00





