Коли і де на Волині відключатимуть світло у суботу, 13 грудня

Коли і де на Волині відключатимуть світло у суботу, 13 грудня
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 13 грудня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Про це повідомляє ПрАТ "Волиньобленерго".

В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.

ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в
такому обсязі:
підчерга 2.1. – 13:00-14:00
підчерга 2.2. – 13:00-14:00
підчерга 5.1. – 14:00-18:00
підчерга 5.2. – 14:00-18:00

Коли і де на Волині відключатимуть світло у суботу, 13 грудня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, відключення світла
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині загинув воїн з Волині Дмитро Вавдіюк
Сьогодні, 22:58
Коли і де на Волині відключатимуть світло у суботу, 13 грудня
Сьогодні, 22:39
Пенсіонерка з Волині взяла під опіку шістьох дітей безвісти зниклого зятя
Сьогодні, 21:50
Помер Степан Гіга
Сьогодні, 21:09
Зеленський відвідав воїнів 14 ОМБр у Куп'янську. ВІДЕО
Сьогодні, 20:36
Медіа
відео
1/8