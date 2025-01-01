На Донеччині загинув воїн з Волині Дмитро Вавдіюк
Сьогодні, 22:58
Волинь знову у глибокій тузі через втрату на війні воїна-захисника.
Про втрату воїна-краянина повідомили у Самарівській громаді.
"З глибоким сумом та важким серцем повідомляємо про загибель нашого захисника – ВАВДІЮКА Дмитра Сергійовича, 1990 р.н., жителя села Щитинська Воля. Загинув ДМИТРО ВАВДІЮК 10 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання, відстоюючи Україну, її свободу і незалежність, в районі селища Шевченкове Донецької області", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Інформацію про день та час, коли зустрічатимуть Героя на рідній землі, повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і бизьким Героя.
