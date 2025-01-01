На Донеччині загинув воїн з Волині Дмитро Вавдіюк

Волинь знову у глибокій тузі через втрату на війні воїна-захисника.Про втрату воїна-краянина повідомили у Самарівській громаді."З глибоким сумом та важким серцем повідомляємо про загибель нашого захисника –, 1990 р.н., жителя села Щитинська Воля. Загинув ДМИТРО ВАВДІЮК 10 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання, відстоюючи Україну, її свободу і незалежність, в районі селища Шевченкове Донецької області", - йдеться у дописі на сторінці громади.Інформацію про день та час, коли зустрічатимуть Героя на рідній землі, повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і бизьким Героя.