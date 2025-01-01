12 грудня на Волині: гортаючи календар

12 грудня на Волині: гортаючи календар
День народження цього дня в журналіста Андрія Соколовського (на фото).

Також день народження цього дня у колишнього старшого тренера молодіжного складу ФК «Волинь» Олега Федюкова та екс-прокурора Волинської області Андрія Гіля.

Іменини сьогодні святкують Василь, Володимир, Герман, Євген, Іван, Микола, Яків, Анастасія, Люція.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

Сьогодні, 13 грудня, День різдвяного светра. Віряни вшановують пам'ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгена, Мардарія і Ореста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
12 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Донеччині загинув воїн з Волині Дмитро Вавдіюк
12 грудня, 23:19
Коли і де на Волині відключатимуть світло у суботу, 13 грудня
12 грудня, 22:39
Пенсіонерка з Волині взяла під опіку шістьох дітей безвісти зниклого зятя
12 грудня, 21:50
Помер Степан Гіга
12 грудня, 21:09
Медіа
відео
1/8