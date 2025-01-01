Підтвердили загибель воїна з Волині Бориса Сливки

Підтвердили загибель воїна з Волині Бориса Сливки
На Волині підтвердили загибель воїна, який вважався зниклим безвісти більше року.

Про це повідомили у Дубечненській громаді.

"У громаді підтверджено загибель захисника Сливки Бориса Григоровича, який більше року перебував у статусі зниклого безвісти
Дубечненська громада з глибоким сумом повідомляє про офіційне підтвердження загибелі жителя села Дубечне — Сливки Бориса Григоровича, 23.07.1978 року народження, який з жовтня 2024 року перебував у статусі зниклого безвісти", - йдеться у дописі.

Жителів громади просять долучитися до автомобільного супроводу.
Про час формування колони та чин поховання буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна

