Підтвердили загибель воїна з Волині Бориса Сливки

На Волині підтвердили загибель воїна, який вважався зниклим безвісти більше року.Про це повідомили у Дубечненській громаді."У громаді підтверджено загибель захисника Сливки Бориса Григоровича, який більше року перебував у статусі зниклого безвістиДубечненська громада з глибоким сумом повідомляє про офіційне підтвердження загибелі жителя села Дубечне — Сливки Бориса Григоровича, 23.07.1978 року народження, який з жовтня 2024 року перебував у статусі зниклого безвісти", - йдеться у дописі.Жителів громади просять долучитися до автомобільного супроводу.Про час формування колони та чин поховання буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна