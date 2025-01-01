Євросоюз безстроково заморозив російські активи





Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, -



"‎Я вітаю рішення Ради щодо нашої пропозиції продовжити замороження російських суверенних активів. Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал: доки триває ця жорстока агресивна війна, витрати для Росії зростатимуть"‎, − повідомила президент Європейської комісії.



Вона зазначила також, що це є потужним сигналом для України.



"Ми хочемо зробити так, щоб наш хоробрий сусід став ще сильнішим − і на полі бою, і за переговорним столом", − додала Урсула фон дер Ляєн.



Прийняте рішення усуває необхідність кожні шість місяців голосувати за продовження блокування активів РФ, яке вимагало одностайного схвалення усіх країн членів Євросоюзу.



Таким чином європейці усунули ризик того що влада Угорщини або Словаччини зірве цей процес, проголосувавши "проти" і змусивши Євросоюз повернути кошти Кремлю.



Президент Ради ЄС Антоніу Кошта, у свою чергу, додав, що ЄС працюватиме над фінансуванням України у 2026-2027 роках.



"На жовтневому засіданні лідери ЄС зобов'язалися заморозити російські активи доти, доки Росія не припинить агресивну війну проти України та не відшкодує завдані збитки. Сьогодні ми виконали це зобов'язання. Наступний крок: забезпечення фінансових потреб України на 2026–2027 роки", – написав він у соціальній мережі Х.



Остаточне рішення щодо надання репараційного кредиту Україні лідери ЄС мають ухвалити на саміті 18 грудня.



Надання Україні репараційного кредиту за рахунок заморожених російських активів – тема, яка впродовж останніх кількох місяців активно обговорюється у ЄС. Без використання цих коштів Європа не матиме змогу у повній мірі профінансувати потреби Києва упродовж 2026-2027 років. Проти ініціативи виступають Угорщина, Словаччина та, як не дивно, Бельгія, де зберігається найбільша частка з 210 млрд євро заморожених російських активів.



Раніше стало відомо, що у Банку Росії подають позов до Арбітражного суду Москви на бельгійський депозитарій Euroclear. "Банком Росії подається позовна заява до Арбітражного суду міста Москви до депозитарію Euroclear про стягнення заподіяних Банку Росії збитків", – йшлося в офіційній заяві.



Водночас виконавчий директор депозитарію Euroclear Валері Урбен заявила, що російські активи слід використовувати для мирних перемовин, а не як репараційний кредит для нашої країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Євросоюзі ухвалили рішення про безстрокове замороження російських активів, відкривши шлях для репараційного кредиту для нашої країни.Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, - УНІАН "‎Я вітаю рішення Ради щодо нашої пропозиції продовжити замороження російських суверенних активів. Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал: доки триває ця жорстока агресивна війна, витрати для Росії зростатимуть"‎, − повідомила президент Європейської комісії.Вона зазначила також, що це є потужним сигналом для України."Ми хочемо зробити так, щоб наш хоробрий сусід став ще сильнішим − і на полі бою, і за переговорним столом", − додала Урсула фон дер Ляєн.Прийняте рішення усуває необхідність кожні шість місяців голосувати за продовження блокування активів РФ, яке вимагало одностайного схвалення усіх країн членів Євросоюзу.Таким чином європейці усунули ризик того що влада Угорщини або Словаччини зірве цей процес, проголосувавши "проти" і змусивши Євросоюз повернути кошти Кремлю.Президент Ради ЄС Антоніу Кошта, у свою чергу, додав, що ЄС працюватиме над фінансуванням України у 2026-2027 роках."На жовтневому засіданні лідери ЄС зобов'язалися заморозити російські активи доти, доки Росія не припинить агресивну війну проти України та не відшкодує завдані збитки. Сьогодні ми виконали це зобов'язання. Наступний крок: забезпечення фінансових потреб України на 2026–2027 роки", – написав він у соціальній мережі Х.Остаточне рішення щодо надання репараційного кредиту Україні лідери ЄС мають ухвалити на саміті 18 грудня.Надання Україні репараційного кредиту за рахунок заморожених російських активів – тема, яка впродовж останніх кількох місяців активно обговорюється у ЄС. Без використання цих коштів Європа не матиме змогу у повній мірі профінансувати потреби Києва упродовж 2026-2027 років. Проти ініціативи виступають Угорщина, Словаччина та, як не дивно, Бельгія, де зберігається найбільша частка з 210 млрд євро заморожених російських активів.Раніше стало відомо, що у Банку Росії подають позов до Арбітражного суду Москви на бельгійський депозитарій Euroclear. "Банком Росії подається позовна заява до Арбітражного суду міста Москви до депозитарію Euroclear про стягнення заподіяних Банку Росії збитків", – йшлося в офіційній заяві.Водночас виконавчий директор депозитарію Euroclear Валері Урбен заявила, що російські активи слід використовувати для мирних перемовин, а не як репараційний кредит для нашої країни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію