У громаді на Волині обмежать вуличне освітлення
Сьогодні, 05:28
12 грудня, виконавчий комітет Любешівської селищної ради ухвалив рішення обмежити роботу вуличного освітлення на території громади.
Про це повідомляють на сайті Любешівської селищної ради.
Це рішення прийнято у зв'язку з надзвичайною ситуацією в енергетичній системі України та необхідністю максимальної економії електроенергії під час воєнного стану та опалювального періоду 2025-2026 років.
Вуличне освітлення на території населених пунктів громади працюватиме за встановленим графіком (див. нижче).
Комунальним підприємствам та бюджетним установам необхідно обмежити до мінімуму використання зовнішнього освітлення будівель та прилеглих територій.
Рекомендовано підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам-підприємцям припинити використання освітлення зовнішньої реклами.
Просимо жителів, бізнес та керівників підприємств поставитися з розумінням до введених обмежень та максимально економити електроенергію у опалювальний період.
Рішення прийнято відповідно до статей 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про благоустрій населених пунктів», а також на підставі протоколу штабу з підготовки об’єктів ЖКГ та ПЕК до осінньо-зимового періоду 2025/26 року від 05 грудня 2025 року.
Графік роботи вуличного освітлення населених пунктів Любешівської селищної ради:
Селище Любешів:
Центральна частина (вул. Незалежності, вул. Європейська)– з настання темної пори до 23:00 та з 5:00 до світанку
Вул. Незалежності, вул. Свободи, вул. Лесі Українки, вул. Грушевського – з настання темної пори до 23:00
Інші вулиці – з настання темної пори до 21:00
Села, де вуличне освітлення вимкнено: Березичі, Витуле, Гірки, Дольськ, Лахвичі, Лобна, Л’юбязь, Рудка, Угриничі, Мукошин
Села з обмеженим освітленням (до 21:00): Березна Воля, Бихів, Бірки, Великий Курінь, Ветли, Залаззя, Залізниця, Зарудче, Любешівська Воля, Міжгайці, Підкоромілля, Седлище, Судче, Цир.
