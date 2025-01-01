З Волині курсуватиме новий потяг до Львова
Сьогодні, 08:25
З 14 грудня Укрзалізниця вводить новий графік поїздів в тому числі для регіональних, приміських та міських рейсів. Серед нових рейсів - потяг, який курсуватиме на Волинь.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
"З новенького - розширюємо мережу подорожей за допомогою регіональних рейсів. Запускаємо нові регулярні регіональні маршрути на заході країни", - йдеться у повідомленні.
Залізничники пояснили, що маршрут Львів - Ковель запускають для комфортного сполучення між західними областями України запускаємо рейси на Волинь. Новий рейс курсуватиме за таким графіком:
№840 Львів – Ковель 05:20 - 08:42
№841 Ковель - Львів 09:42 - 13:07
№842 Львів – Ковель 14:10 - 17:33
№843 Ковель - Львів 18:33 - 22:00
Також Укрзалізниця запустила інші рейси:
Львів – Ворохта, які мають розвантажити поїзди далекого сполучення, що прямують у гори:
№808/807 Львів - Ворохта 10:51 - 14:19
№808/807 Ворохта - Львів 16:38 - 20:26
№810/809 Львів - Ворохта 15:51 - 20:20
№810/809 Ворохта - Львів 06:10 - 10:07
Житомир – Київ – Конотоп, прямі рейси у комфортному модернізованому електропоїзді
№856 Житомир 6:43, Київ 09:03-09:10, Конотоп 12:32 №855 Конотоп 14:00, Київ 17:33-17:42, Житомир 19:55
Також відновлюємо рух повним кільцем і вперше за 3 роки змінюємо графік Київської кільцевої електрички. Зміни по часу відправки будуть у межах 10 хвилин до вже звичного розкладу, натомість це дозволить Укрзалізниці краще скоординувати пересадки з приміських поїздів, а також забезпечити анонсований тактовий рух поїздів далекого сполучення до Львова.
Більше того, тепер усі поїзди на Київському кільцевому маршруті будуть максимально новими: не більше року після капітальної модернізації. Актуальний розклад Kyiv City Express з’явиться на офіційному сайті 14 грудня, щоби раптом не збити нікого з пантелику.
Ось тут https://kyivcityexpress.uz.gov.ua/
Щодо приміського руху. Частково зазнають змін графіки, де цього просили саме ви, пасажири. Розклад сформовано з урахуванням рентабельності, аналізу паспотоку та моделювання стиковок між поїздами далекого, регіонального, приміського сполучень та з громадським транспортом.
Крім того, з важливого - всі поїзди в Київській агломерації стануть 8-вагонними, щоби гарантовано вмістити всіх бажаючих у години пік та в моменти, коли інший транспорт у курсує з перебоями.
Всі зміни приміських поїздів зазначені на сайті, необхідно звертати увагу на дату обраного рейсу - https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/
В наступному році ще більше працюватимемо над цифровізацією приміського руху: над новими можливостями застосунку УЗ та поширенням терміналів самообслуговування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
"З новенького - розширюємо мережу подорожей за допомогою регіональних рейсів. Запускаємо нові регулярні регіональні маршрути на заході країни", - йдеться у повідомленні.
Залізничники пояснили, що маршрут Львів - Ковель запускають для комфортного сполучення між західними областями України запускаємо рейси на Волинь. Новий рейс курсуватиме за таким графіком:
№840 Львів – Ковель 05:20 - 08:42
№841 Ковель - Львів 09:42 - 13:07
№842 Львів – Ковель 14:10 - 17:33
№843 Ковель - Львів 18:33 - 22:00
Також Укрзалізниця запустила інші рейси:
Львів – Ворохта, які мають розвантажити поїзди далекого сполучення, що прямують у гори:
№808/807 Львів - Ворохта 10:51 - 14:19
№808/807 Ворохта - Львів 16:38 - 20:26
№810/809 Львів - Ворохта 15:51 - 20:20
№810/809 Ворохта - Львів 06:10 - 10:07
Житомир – Київ – Конотоп, прямі рейси у комфортному модернізованому електропоїзді
№856 Житомир 6:43, Київ 09:03-09:10, Конотоп 12:32 №855 Конотоп 14:00, Київ 17:33-17:42, Житомир 19:55
Також відновлюємо рух повним кільцем і вперше за 3 роки змінюємо графік Київської кільцевої електрички. Зміни по часу відправки будуть у межах 10 хвилин до вже звичного розкладу, натомість це дозволить Укрзалізниці краще скоординувати пересадки з приміських поїздів, а також забезпечити анонсований тактовий рух поїздів далекого сполучення до Львова.
Більше того, тепер усі поїзди на Київському кільцевому маршруті будуть максимально новими: не більше року після капітальної модернізації. Актуальний розклад Kyiv City Express з’явиться на офіційному сайті 14 грудня, щоби раптом не збити нікого з пантелику.
Ось тут https://kyivcityexpress.uz.gov.ua/
Щодо приміського руху. Частково зазнають змін графіки, де цього просили саме ви, пасажири. Розклад сформовано з урахуванням рентабельності, аналізу паспотоку та моделювання стиковок між поїздами далекого, регіонального, приміського сполучень та з громадським транспортом.
Крім того, з важливого - всі поїзди в Київській агломерації стануть 8-вагонними, щоби гарантовано вмістити всіх бажаючих у години пік та в моменти, коли інший транспорт у курсує з перебоями.
Всі зміни приміських поїздів зазначені на сайті, необхідно звертати увагу на дату обраного рейсу - https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/
В наступному році ще більше працюватимемо над цифровізацією приміського руху: над новими можливостями застосунку УЗ та поширенням терміналів самообслуговування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З Волині курсуватиме новий потяг до Львова
Сьогодні, 08:25
На Волині дорожають продукти
Сьогодні, 07:32
У громаді на Волині обмежать вуличне освітлення
Сьогодні, 05:28
Євросоюз безстроково заморозив російські активи
Сьогодні, 03:42
Підтвердили загибель воїна з Волині Бориса Сливки
Сьогодні, 01:15