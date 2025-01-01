З Волині курсуватиме новий потяг до Львова

З 14 грудня Укрзалізниця вводить новий графік поїздів в тому числі для регіональних, приміських та міських рейсів. Серед нових рейсів - потяг, який курсуватиме на Волинь.Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці."З новенького - розширюємо мережу подорожей за допомогою регіональних рейсів. Запускаємо нові регулярні регіональні маршрути на заході країни", - йдеться у повідомленні.Залізничники пояснили, що маршрут Львів - Ковель запускають для комфортного сполучення між західними областями України запускаємо рейси на Волинь. Новий рейс курсуватиме за таким графіком:№840 Львів – Ковель 05:20 - 08:42№841 Ковель - Львів 09:42 - 13:07№842 Львів – Ковель 14:10 - 17:33№843 Ковель - Львів 18:33 - 22:00Також Укрзалізниця запустила інші рейси:Львів – Ворохта, які мають розвантажити поїзди далекого сполучення, що прямують у гори:№808/807 Львів - Ворохта 10:51 - 14:19№808/807 Ворохта - Львів 16:38 - 20:26№810/809 Львів - Ворохта 15:51 - 20:20№810/809 Ворохта - Львів 06:10 - 10:07Житомир – Київ – Конотоп, прямі рейси у комфортному модернізованому електропоїзді№856 Житомир 6:43, Київ 09:03-09:10, Конотоп 12:32 №855 Конотоп 14:00, Київ 17:33-17:42, Житомир 19:55Також відновлюємо рух повним кільцем і вперше за 3 роки змінюємо графік Київської кільцевої електрички. Зміни по часу відправки будуть у межах 10 хвилин до вже звичного розкладу, натомість це дозволить Укрзалізниці краще скоординувати пересадки з приміських поїздів, а також забезпечити анонсований тактовий рух поїздів далекого сполучення до Львова.Більше того, тепер усі поїзди на Київському кільцевому маршруті будуть максимально новими: не більше року після капітальної модернізації. Актуальний розклад Kyiv City Express з’явиться на офіційному сайті 14 грудня, щоби раптом не збити нікого з пантелику.Ось тут https://kyivcityexpress.uz.gov.ua/Щодо приміського руху. Частково зазнають змін графіки, де цього просили саме ви, пасажири. Розклад сформовано з урахуванням рентабельності, аналізу паспотоку та моделювання стиковок між поїздами далекого, регіонального, приміського сполучень та з громадським транспортом.Крім того, з важливого - всі поїзди в Київській агломерації стануть 8-вагонними, щоби гарантовано вмістити всіх бажаючих у години пік та в моменти, коли інший транспорт у курсує з перебоями.Всі зміни приміських поїздів зазначені на сайті, необхідно звертати увагу на дату обраного рейсу - https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/В наступному році ще більше працюватимемо над цифровізацією приміського руху: над новими можливостями застосунку УЗ та поширенням терміналів самообслуговування.