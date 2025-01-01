Генштаб оновив втрати РФ за добу: скільки окупантів загинуло на війні
Сьогодні, 09:16
За останню добу, з 12 на 13 грудня, росіяни втратили на фронті ще 1300 солдатів. Також ЗСУ знищили 3 танки, 24 артсистеми та 103 одиниці автотехніки.
Про це повідомляється у звіті Генерального штабу ЗСУ.
У звіті вказано, що з 24 лютого 2022 року до 13 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
особового складу - близько 1 187 780 (+1300) осіб;
танків - 11 409 (+3) од;
бойових броньованих машин - 23 714 (+9) од;
артилерійських систем - 35 032 (+24) од;
РСЗВ - 1 567 (+1) од;
засоби ППО - 1 258 (+2) од;
літаків - 432 од;
гелікоптерів - 347 од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89 684 (+283) од;
крилаті ракети - 4 060 од;
кораблі / катери - 28 од;
підводні човни - 1 од;
автомобільна техніка та автоцистерни - 69 717 (+103) од;
спеціальна техніка - 4 026 (+2) од.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляється у звіті Генерального штабу ЗСУ.
У звіті вказано, що з 24 лютого 2022 року до 13 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
особового складу - близько 1 187 780 (+1300) осіб;
танків - 11 409 (+3) од;
бойових броньованих машин - 23 714 (+9) од;
артилерійських систем - 35 032 (+24) од;
РСЗВ - 1 567 (+1) од;
засоби ППО - 1 258 (+2) од;
літаків - 432 од;
гелікоптерів - 347 од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89 684 (+283) од;
крилаті ракети - 4 060 од;
кораблі / катери - 28 од;
підводні човни - 1 од;
автомобільна техніка та автоцистерни - 69 717 (+103) од;
спеціальна техніка - 4 026 (+2) од.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Генштаб оновив втрати РФ за добу: скільки окупантів загинуло на війні
Сьогодні, 09:16
З Волині курсуватиме новий потяг до Львова
Сьогодні, 08:25
На Волині дорожають продукти
Сьогодні, 07:32
У громаді на Волині обмежать вуличне освітлення
Сьогодні, 05:28
Євросоюз безстроково заморозив російські активи
Сьогодні, 03:42