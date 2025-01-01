Генштаб оновив втрати РФ за добу: скільки окупантів загинуло на війні





Про це повідомляється у звіті Генерального штабу ЗСУ.



У звіті вказано, що з 24 лютого 2022 року до 13 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:



особового складу - близько 1 187 780 (+1300) осіб;

танків - 11 409 (+3) од;

бойових броньованих машин - 23 714 (+9) од;

артилерійських систем - 35 032 (+24) од;

РСЗВ - 1 567 (+1) од;

засоби ППО - 1 258 (+2) од;

літаків - 432 од;

гелікоптерів - 347 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89 684 (+283) од;

крилаті ракети - 4 060 од;

кораблі / катери - 28 од;

підводні човни - 1 од;

автомобільна техніка та автоцистерни - 69 717 (+103) од;

спеціальна техніка - 4 026 (+2) од.

За останню добу, з 12 на 13 грудня, росіяни втратили на фронті ще 1300 солдатів. Також ЗСУ знищили 3 танки, 24 артсистеми та 103 одиниці автотехніки.Про це повідомляється у звіті Генерального штабу ЗСУ.У звіті вказано, що з 24 лютого 2022 року до 13 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:особового складу - близько 1 187 780 (+1300) осіб;танків - 11 409 (+3) од;бойових броньованих машин - 23 714 (+9) од;артилерійських систем - 35 032 (+24) од;РСЗВ - 1 567 (+1) од;засоби ППО - 1 258 (+2) од;літаків - 432 од;гелікоптерів - 347 од;БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89 684 (+283) од;крилаті ракети - 4 060 од;кораблі / катери - 28 од;підводні човни - 1 од;автомобільна техніка та автоцистерни - 69 717 (+103) од;спеціальна техніка - 4 026 (+2) од.

