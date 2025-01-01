На війні загинув батько депутата Луцькради Володимир Воскресенський

Максима Воскресенського – захисник з Київської області Володимир Воскресенський, 1966 р.н.



Про смерть військового повідомили у Білоцерківській міській територіальній громаді.



Майор Володимир Воскресенський був командиром взводу охорони роти однієї з військових частин.



Помер захисник 9 грудня під час виконання обов’язків військової служби в районі н.п. Василівка-на-Дніпрі Дніпропетровської області.





«Наш воїн був вірним військовій Присязі на вірність Українському народу», – йдеться в повідомленні.



Редакція ВолиньPost висловлює щирі спвчуття рідним та близьким загиблого Героя!





