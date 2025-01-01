На війні загинув батько депутата Луцькради Володимир Воскресенський
Сьогодні, 10:57
На війні загинув батько депутата Луцької міської ради Максима Воскресенського – захисник з Київської області Володимир Воскресенський, 1966 р.н.
Про смерть військового повідомили у Білоцерківській міській територіальній громаді.
Майор Володимир Воскресенський був командиром взводу охорони роти однієї з військових частин.
Помер захисник 9 грудня під час виконання обов’язків військової служби в районі н.п. Василівка-на-Дніпрі Дніпропетровської області.
«Наш воїн був вірним військовій Присязі на вірність Українському народу», – йдеться в повідомленні.
Редакція ВолиньPost висловлює щирі спвчуття рідним та близьким загиблого Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про смерть військового повідомили у Білоцерківській міській територіальній громаді.
Майор Володимир Воскресенський був командиром взводу охорони роти однієї з військових частин.
Помер захисник 9 грудня під час виконання обов’язків військової служби в районі н.п. Василівка-на-Дніпрі Дніпропетровської області.
«Наш воїн був вірним військовій Присязі на вірність Українському народу», – йдеться в повідомленні.
Редакція ВолиньPost висловлює щирі спвчуття рідним та близьким загиблого Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На війні загинув батько депутата Луцькради Володимир Воскресенський
Сьогодні, 10:57
Чи очікувати магнітні бурі 13 грудня: прогноз
Сьогодні, 10:12
З Волині курсуватиме новий потяг до Львова
Сьогодні, 08:25
На Волині дорожають продукти
Сьогодні, 07:32