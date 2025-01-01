Чи очікувати магнітні бурі 13 грудня: прогноз
Сьогодні, 10:12
У суботу, 13 грудня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 4,3 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.
За минулу добу сонячна активність була на помірному рівні. Упродовж останніх 24 годин на Сонці відбулися сім спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю), два спалахи класу, найбільший з яких М2.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
