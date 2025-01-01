Курс валют на 13 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 42,27 (-1 коп.)



Курс євро

1 євро — 49,51 (+30 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,71 (+7 коп.)

