Волинянка на ринку торгувала рибою без підтверджуючих документів: її судили
Рожищенський районний суд розглянув справу щодо жительки, яка торгувала рибою без підтверджуючих документів.

Постанову 9 грудня ухвалив суддя Іван Сіліч, передає Район.Рожище.

Як йдеться у матеріалах справи, 2 листопада на ринку в Рожищі жінка продавала сазана (коропа), товстолоба та карася сріблястого, загальною вагою 40 кілограмів, не маючи документів, що підтверджують законність придбання чи походження риби.

У судовому засіданні порушниця визнала свою вину та щиро розкаялась.

Суд дійшов висновку, що громадянка вчинила правопорушення, передбачене частиною 1 статті 88-1 Адміністративного кодексу – порушення порядку збуту об’єктів тваринного світу.

З огляду на обставини справи, характеристику особи та пом’якшувальну обставину (щире каяття), суд призначив їй мінімальне стягнення у межах санкції статті – 510 гривень штрафу без конфіскації риби. Також вона має сплатити 605 гривень судового збору до державного бюджету.

