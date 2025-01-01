Волинянка на ринку торгувала рибою без підтверджуючих документів: її судили





Постанову 9 грудня ухвалив суддя Іван Сіліч, передає



Як йдеться у матеріалах справи, 2 листопада на ринку в Рожищі жінка продавала сазана (коропа), товстолоба та карася сріблястого, загальною вагою 40 кілограмів, не маючи документів, що підтверджують законність придбання чи походження риби.



У судовому засіданні порушниця визнала свою вину та щиро розкаялась.



Суд дійшов висновку, що громадянка вчинила правопорушення, передбачене частиною 1 статті 88-1 Адміністративного кодексу – порушення порядку збуту об’єктів тваринного світу.



З огляду на обставини справи, характеристику особи та пом’якшувальну обставину (щире каяття), суд призначив їй мінімальне стягнення у межах санкції статті – 510 гривень штрафу без конфіскації риби. Також вона має сплатити 605 гривень судового збору до державного бюджету.

