У Луцьку лисиці розгулюють біля приватних будинків

У Луцьку лисиці розгулюють посеред білого дня в приватному секторі.

Про це ВолиньUA інформують очевидці.

Зокрема, дику тварину побачили біля будинків на вулиці Боженка.

Лисиці в Луцьку – часте явище, особливо в умовах воєнного стану та зміни середовища, вони заходять у місто через обмеження полювання та пошуку їжі, бачили їх біля багатоповерхівок (40-й квартал) та в центрі, а міська влада рекомендує уникати контакту та телефонувати 15-80 у разі підозри на сказ.

Що робити, якщо побачили лисицю?

- Уникайте контакту: Не намагайтеся підгодовувати чи торкатися тварини.
- Не панікуйте: Якщо тварина поводиться спокійно, вона просто шукає їжу, але будьте обережні.
- Повідомте міськраду: Якщо лисиця виглядає хворою, неадекватною (агресія, дезорієнтація) – телефонуйте 15-80

