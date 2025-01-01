У Луцьку лисиці розгулюють біля приватних будинків





Про це



Зокрема, дику тварину побачили біля будинків на вулиці Боженка.



Лисиці в Луцьку – часте явище, особливо в умовах воєнного стану та зміни середовища, вони заходять у місто через обмеження полювання та пошуку їжі, бачили їх біля багатоповерхівок (40-й квартал) та в центрі, а міська влада рекомендує уникати контакту та телефонувати 15-80 у разі підозри на сказ.



Що робити, якщо побачили лисицю?



- Уникайте контакту: Не намагайтеся підгодовувати чи торкатися тварини.

- Не панікуйте: Якщо тварина поводиться спокійно, вона просто шукає їжу, але будьте обережні.

- Повідомте міськраду: Якщо лисиця виглядає хворою, неадекватною (агресія, дезорієнтація) – телефонуйте 15-80

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку лисиці розгулюють посеред білого дня в приватному секторі.Про це ВолиньUA інформують очевидці.Зокрема, дику тварину побачили біля будинків на вулиці Боженка.Лисиці в Луцьку – часте явище, особливо в умовах воєнного стану та зміни середовища, вони заходять у місто через обмеження полювання та пошуку їжі, бачили їх біля багатоповерхівок (40-й квартал) та в центрі, а міська влада рекомендує уникати контакту та телефонувати 15-80 у разі підозри на сказ.- Уникайте контакту: Не намагайтеся підгодовувати чи торкатися тварини.- Не панікуйте: Якщо тварина поводиться спокійно, вона просто шукає їжу, але будьте обережні.- Повідомте міськраду: Якщо лисиця виглядає хворою, неадекватною (агресія, дезорієнтація) – телефонуйте 15-80

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію