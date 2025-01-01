У Луцьку лисиці розгулюють біля приватних будинків
Сьогодні, 14:09
У Луцьку лисиці розгулюють посеред білого дня в приватному секторі.
Про це ВолиньUA інформують очевидці.
Зокрема, дику тварину побачили біля будинків на вулиці Боженка.
Лисиці в Луцьку – часте явище, особливо в умовах воєнного стану та зміни середовища, вони заходять у місто через обмеження полювання та пошуку їжі, бачили їх біля багатоповерхівок (40-й квартал) та в центрі, а міська влада рекомендує уникати контакту та телефонувати 15-80 у разі підозри на сказ.
Що робити, якщо побачили лисицю?
- Уникайте контакту: Не намагайтеся підгодовувати чи торкатися тварини.
- Не панікуйте: Якщо тварина поводиться спокійно, вона просто шукає їжу, але будьте обережні.
- Повідомте міськраду: Якщо лисиця виглядає хворою, неадекватною (агресія, дезорієнтація) – телефонуйте 15-80
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це ВолиньUA інформують очевидці.
Зокрема, дику тварину побачили біля будинків на вулиці Боженка.
Лисиці в Луцьку – часте явище, особливо в умовах воєнного стану та зміни середовища, вони заходять у місто через обмеження полювання та пошуку їжі, бачили їх біля багатоповерхівок (40-й квартал) та в центрі, а міська влада рекомендує уникати контакту та телефонувати 15-80 у разі підозри на сказ.
Що робити, якщо побачили лисицю?
- Уникайте контакту: Не намагайтеся підгодовувати чи торкатися тварини.
- Не панікуйте: Якщо тварина поводиться спокійно, вона просто шукає їжу, але будьте обережні.
- Повідомте міськраду: Якщо лисиця виглядає хворою, неадекватною (агресія, дезорієнтація) – телефонуйте 15-80
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку лисиці розгулюють біля приватних будинків
Сьогодні, 14:09
Столичний стандарт: чому виготовлення металевих бейджів у Києві варто довірити виробнику
Сьогодні, 13:19