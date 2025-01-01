У місті на Волині відкрили соціальну соляну кімнату

У місті на Волині відкрили соціальну соляну кімнату
У приміщенні Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги презентували нову соляну кімнату «Respira».

Подія відбулася 12 грудня, повідомили у Фейсбуці міської ради.

Простір створили як соціальне підприємство, що працюватиме на користь громади та підтримку її вразливих категорій.

На офіційне відкриття завітала заступниця міського голови Ніна Шумська. Серед гостей були голова Волинського обласного осередку Товариства Червоного Хреста України Валентина Пришко та представник Австрійського Червоного Хреста Михайло Данілов, а також партнери Нововолинської громади з Німеччини.

Під час презентації відвідувачі оглянули новостворений простір, отримали подарунки для дітей та взяли участь у розіграші сертифікатів.

Соляна кімната покликана стати важливим осередком оздоровлення та профілактики захворювань органів дихання. Діти з інвалідністю та діти загиблих захисників і захисниць зможуть відвідувати «Respira» безоплатно.

Простір працює за адресою: проспект Перемоги, 7, кабінет №2.


