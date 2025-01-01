Дорогою до школи: на Волині дитину вкусив собака





Неприємний інцидент стався у четвер, 11 грудня. Про це мама дівчинки, лікарка Оксана Ткачук, розповіла



Небайдужа перехожа допомогла відігнати агресивного собаку, однак укусу уникнути не вдалося. Дівчинка одразу звернулась за допомогою до мами, зокрема й медичною.



Лікарка Оксана Ткачук дала короткі поради щодо того, що варто робити, якщо вкусив безпритульний собака:



- негайно промити рану проточною водою з милом не менше 10-15 хвилин;

- обробити антисептиком (хлоргексидин, перекис, спиртовий розчин);

- звернутися до лікаря, навіть, якщо рана незначна;

- перевірити щеплення від правця, оновити, якщо потрібно;

- обов’язково розпочати антирабічну (від сказу) профілактику, якщо собака безпритульний або невідомий;

- повідомити поліцію чи муніципальну службу, щоб тварину могли відловити та спостерігати.



«Такі ситуації трапляються все частіше. І кожного разу болить серце, бо сьогодні постраждала моя дитина, а завтра може хтось інший. Питання до влади та місцевих служб: скільки ще дітей має бути травмовано, поки проблема безпритульних собак буде врегульована системно? де дієвий контроль, стерилізація, відлов хворих і агресивних тварин? хто відповість за безпеку наших дітей по дорозі до школи? Я дуже люблю тварин. Але відповідальність за ситуацію на вулицях – це обов’язок міста, а не дітей, які просто йдуть на навчання. Давайте піднімати цю тему. Бо мовчання – це згода», – звернулася жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Рожище, у районі мосту, безпритульний пес вкусив ученицю, коли вона вранці йшла до школи.Неприємний інцидент стався у четвер, 11 грудня. Про це мама дівчинки, лікарка, розповіла Район.Рожище Небайдужа перехожа допомогла відігнати агресивного собаку, однак укусу уникнути не вдалося. Дівчинка одразу звернулась за допомогою до мами, зокрема й медичною.Лікарка Оксана Ткачук дала короткі поради щодо того, що варто робити, якщо вкусив безпритульний собака:- негайно промити рану проточною водою з милом не менше 10-15 хвилин;- обробити антисептиком (хлоргексидин, перекис, спиртовий розчин);- звернутися до лікаря, навіть, якщо рана незначна;- перевірити щеплення від правця, оновити, якщо потрібно;- обов’язково розпочати антирабічну (від сказу) профілактику, якщо собака безпритульний або невідомий;- повідомити поліцію чи муніципальну службу, щоб тварину могли відловити та спостерігати.«Такі ситуації трапляються все частіше. І кожного разу болить серце, бо сьогодні постраждала моя дитина, а завтра може хтось інший. Питання до влади та місцевих служб: скільки ще дітей має бути травмовано, поки проблема безпритульних собак буде врегульована системно? де дієвий контроль, стерилізація, відлов хворих і агресивних тварин? хто відповість за безпеку наших дітей по дорозі до школи? Я дуже люблю тварин. Але відповідальність за ситуацію на вулицях – це обов’язок міста, а не дітей, які просто йдуть на навчання. Давайте піднімати цю тему. Бо мовчання – це згода», – звернулася жінка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію