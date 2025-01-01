На луцькому ринку – шалені ціни на продукти





Про це пише



На прилавках достатньо домашньої птиці. Індики пропонують по 300 грн за кілограм, качку – по 240 грн, а бройлер тримається на рівні 200 грн/кг.



Свинина теж у стабільній ціновій категорії: шинки продають по 250 грн, лопатку – 240 грн, а бочок залежно від жирності коштує від 290 до 320 грн. Сало – від 240 до 300 грн. Продавці кажуть: попит є, але люди вибирають уважніше.



Овочеві ряди традиційно радують цінами. Морква й буряк залишаються в межах 15 грн/кг, картопля коливається від 5 до 12 грн, залежно від сорту та розміру.



Капусту можна знайти й зовсім дешеву: білокачанну продають по 8-10 грн, пекінську – від 20 до 35 грн. Є й дорожчі позиції – наприклад, цвітна капуста по 50 грн, броколі – 70 грн, а брюссельська – 120 грн.



Зелень у грудні також у наявності: пучок кропу чи петрушки коштує 20-25 грн.



Фруктові ціни тримаються на рівні. Яблука можна придбати від 25 до 45 грн/кг, груші – по 65 грн. Мандарини, які традиційно дорожчають перед святами, продають по 120 грн/кг.



На прилавках з’явилися й новорічні прикраси. Вартість різдвяних вінків ручної роботи стартує від 50 грн – і це значно дешевше, ніж у магазинах міста.

