На луцькому ринку – шалені ціни на продукти
Сьогодні, 18:06
На фермерському ринку у Луцьку традиційно людно. Покупці теж не пасуть задніх – беруть до свят, питають про домашнє, порівнюють ціни й запасаються тим, що подорожчає ближче до Нового року.
Про це пише "Конкурент" з посиланням на відео каналу «Справжній момент».
На прилавках достатньо домашньої птиці. Індики пропонують по 300 грн за кілограм, качку – по 240 грн, а бройлер тримається на рівні 200 грн/кг.
Свинина теж у стабільній ціновій категорії: шинки продають по 250 грн, лопатку – 240 грн, а бочок залежно від жирності коштує від 290 до 320 грн. Сало – від 240 до 300 грн. Продавці кажуть: попит є, але люди вибирають уважніше.
Овочеві ряди традиційно радують цінами. Морква й буряк залишаються в межах 15 грн/кг, картопля коливається від 5 до 12 грн, залежно від сорту та розміру.
Капусту можна знайти й зовсім дешеву: білокачанну продають по 8-10 грн, пекінську – від 20 до 35 грн. Є й дорожчі позиції – наприклад, цвітна капуста по 50 грн, броколі – 70 грн, а брюссельська – 120 грн.
Зелень у грудні також у наявності: пучок кропу чи петрушки коштує 20-25 грн.
Фруктові ціни тримаються на рівні. Яблука можна придбати від 25 до 45 грн/кг, груші – по 65 грн. Мандарини, які традиційно дорожчають перед святами, продають по 120 грн/кг.
На прилавках з’явилися й новорічні прикраси. Вартість різдвяних вінків ручної роботи стартує від 50 грн – і це значно дешевше, ніж у магазинах міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише "Конкурент" з посиланням на відео каналу «Справжній момент».
На прилавках достатньо домашньої птиці. Індики пропонують по 300 грн за кілограм, качку – по 240 грн, а бройлер тримається на рівні 200 грн/кг.
Свинина теж у стабільній ціновій категорії: шинки продають по 250 грн, лопатку – 240 грн, а бочок залежно від жирності коштує від 290 до 320 грн. Сало – від 240 до 300 грн. Продавці кажуть: попит є, але люди вибирають уважніше.
Овочеві ряди традиційно радують цінами. Морква й буряк залишаються в межах 15 грн/кг, картопля коливається від 5 до 12 грн, залежно від сорту та розміру.
Капусту можна знайти й зовсім дешеву: білокачанну продають по 8-10 грн, пекінську – від 20 до 35 грн. Є й дорожчі позиції – наприклад, цвітна капуста по 50 грн, броколі – 70 грн, а брюссельська – 120 грн.
Зелень у грудні також у наявності: пучок кропу чи петрушки коштує 20-25 грн.
Фруктові ціни тримаються на рівні. Яблука можна придбати від 25 до 45 грн/кг, груші – по 65 грн. Мандарини, які традиційно дорожчають перед святами, продають по 120 грн/кг.
На прилавках з’явилися й новорічні прикраси. Вартість різдвяних вінків ручної роботи стартує від 50 грн – і це значно дешевше, ніж у магазинах міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На луцькому ринку – шалені ціни на продукти
Сьогодні, 18:06
Родина офіцера Ковельского районного ТЦК Нодяноша збагатилася на 10 млн гривень, - ЗМІ
Сьогодні, 17:15
Дорогою до школи: на Волині дитину вкусив собака
Сьогодні, 16:04
У місті на Волині відкрили соціальну соляну кімнату
Сьогодні, 15:12