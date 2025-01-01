Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 14 грудня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 14 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 14 грудня

Луцьк

Хмарна погода. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.

Область

Хмарна погода. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
1/8