Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 14 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 14 грудня
Луцьк
Хмарна погода. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.
Область
Хмарна погода. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.
