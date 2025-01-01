Степана Гігу поховають у Львові: дата прощання

заповів бути похованим у Львові, на Личаківському кладовищі.Про це повідомляє міський голова ЛьвоваПрощання з артистом розпочнеться завтра, 14 грудня:з 16:00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11);о 19:00 – чин парастасу. Прощання у цей день триватиме до 23:00.У понеділок, 15 грудня:о 14:00 розпочнеться чин похорону у Гарнізонному храмі.Орієнтовно о 15:00 – загальноміське прощання на площі Ринок.Поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища. Як він заповідав.Нагадаємо, у п’ятницю, 12 грудня, у віці 66 років у Львові внаслідок хвороби співак помер.