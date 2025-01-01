На війні загинув Герой з Волині Дмитро Вавдіюк

На війні з окупантами загинув захисник, 1990 року народження, житель села Щитинська Воля.Про це повідомили у Самарівській громаді.«З глибоким сумом та важким серцем повідомляємо про загибель нашого захисника. Дмитро Вавдіюк загинув 10 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання, відстоюючи Україну, її свободу і незалежність, в районі селища Шевченкове Донецької області», − ідеться в повідомленні.Інформацію про день та час, коли зустрічатимуть воїна на рідній землі, повідомлять додатково.