На війні загинув Герой з Волині Дмитро Вавдіюк
Сьогодні, 22:12
На війні з окупантами загинув захисник Дмитро Вавдіюк, 1990 року народження, житель села Щитинська Воля.
Про це повідомили у Самарівській громаді.
«З глибоким сумом та важким серцем повідомляємо про загибель нашого захисника. Дмитро Вавдіюк загинув 10 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання, відстоюючи Україну, її свободу і незалежність, в районі селища Шевченкове Донецької області», − ідеться в повідомленні.
Інформацію про день та час, коли зустрічатимуть воїна на рідній землі, повідомлять додатково.
