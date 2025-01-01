На війні загинув Герой з Волині Дмитро Вавдіюк

На війні загинув Герой з Волині Дмитро Вавдіюк
На війні з окупантами загинув захисник Дмитро Вавдіюк, 1990 року народження, житель села Щитинська Воля.

Про це повідомили у Самарівській громаді.

«З глибоким сумом та важким серцем повідомляємо про загибель нашого захисника. Дмитро Вавдіюк загинув 10 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання, відстоюючи Україну, її свободу і незалежність, в районі селища Шевченкове Донецької області», − ідеться в повідомленні.

Інформацію про день та час, коли зустрічатимуть воїна на рідній землі, повідомлять додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Дмитро Вавдіюк
Сьогодні, 22:12
Раз в тиждень приїжджає «магазин на колесах»: у селі Сваловичі проживає всього 10 людей
Сьогодні, 21:15
Степана Гігу поховають у Львові: дата прощання
Сьогодні, 20:39
Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 14 грудня
Сьогодні, 20:00
На Волині судили служителя «Свідків Єгови» за відмову від військової служби
Сьогодні, 19:13
Медіа
відео
1/8