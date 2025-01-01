14 грудня на Волині: гортаючи календар

14 грудня на Волині: гортаючи календар
14 грудня день народження відзначає луцька дизайнерка Наталія Чуль (на фото).

Також цього дня святкує завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу у Львівському національному університеті природокористування й ексголова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.

ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Наумів та Данилів – та бажає міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.

Сьогодні, 14 грудня, у світі відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

На Волині 14 грудня 2007 року заклали перший камінь під будівництво заводу харчових продуктів ВАТ «Волиньхолдінг», що належить корпорації Nestle, на території Смолигівської сільської ради Луцького району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
14 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна ввела санкції проти 700 танкерів «тіньового флоту» , - Зеленський
13 грудня, 23:18
На війні загинув Герой з Волині Дмитро Вавдіюк
13 грудня, 22:12
Раз в тиждень приїжджає «магазин на колесах»: у селі Сваловичі проживає всього 10 людей
13 грудня, 21:15
Степана Гігу поховають у Львові: дата прощання
13 грудня, 20:39
Медіа
відео
1/8