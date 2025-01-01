Курс валют на 14 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 14 грудня. Долар втратив 1 коп. Євро злетів аж на 30 коп. Польський злотий підвищився ще на 7 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 42,27 (-1 коп.)

Курс євро
1 євро — 49,51 (+30 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,71 (+7 коп.)

