Не лише цитрусові: фрукти з рекордним вмістом вітаміну С





Про це повідомило видання



Фахівці наголошують: різноманіття фруктів у раціоні протягом тижня дозволяє без добавок покривати добову потребу у вітаміні С та підтримувати імунітет у робочому стані.



Сім фруктів із найбільшим вмістом вітаміну С



Абсолютним лідером за концентрацією вітаміну С є вишня ацерола — до 1680 мг на 100 г. Через короткий термін зберігання її частіше вживають у вигляді порошку або заморожених сумішей.



Ще більше вітаміну С містить каму-каму — від 2000 до 3000 мг на 100 г. Ця терпка ягода з Амазонії рідко трапляється у свіжому вигляді, тому зазвичай доступна у формі порошків або капсул.



Серед доступніших фруктів вирізняється гуава — 228 мг на 100 г. Її можна їсти свіжою або додавати до смузі й страв.



Ківі забезпечує близько 75 мг вітаміну С на 100 г і додатково містить клітковину та калій, що сприяють зменшенню запалення.



У папаї — близько 60 мг вітаміну С на 100 г. Вона також багата на вітаміни A та E й антиоксиданти, зокрема лікопін і лютеїн.



Стільки ж вітаміну С містить полуниця. Окрім цього, вона підтримує здоров’я кишківника та має відносно низький глікемічний індекс.



Замикають список апельсини — приблизно 59 мг на 100 г. Цитрусові залишаються одним із найпопулярніших і найзручніших джерел вітаміну С у щоденному раціоні.



Чому вітамін С важливий щодня



Вітамін С діє як антиоксидант, захищаючи клітини від ушкоджень, допомагає засвоювати залізо з рослинної їжі та підтримує нормальну роботу імунної системи. Оскільки він є водорозчинним і не накопичується в організмі, його необхідно споживати щодня з їжею.



Рекомендована добова норма для дорослих становить 75 мг для жінок і 90 мг для чоловіків. Медики застерігають від надмірного вживання добавок із вітаміном С, однак отримати його «забагато» саме з фруктів практично неможливо — надлишок виводиться з організму природним шляхом.



Більшість людей можуть повністю покрити потребу у вітаміні С завдяки збалансованому харчуванню без використання спеціальних добавок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вітамін С відіграє ключову роль у підтримці імунної системи: він захищає імунні клітини, зменшує запальні процеси та допомагає організму швидше відновлюватися після хвороб. Один із найпростіших і природних способів поповнити його запаси — регулярно вживати фрукти.Про це повідомило видання Verywellhealth Фахівці наголошують: різноманіття фруктів у раціоні протягом тижня дозволяє без добавок покривати добову потребу у вітаміні С та підтримувати імунітет у робочому стані.Абсолютним лідером за концентрацією вітаміну С є вишня ацерола — до 1680 мг на 100 г. Через короткий термін зберігання її частіше вживають у вигляді порошку або заморожених сумішей.Ще більше вітаміну С містить каму-каму — від 2000 до 3000 мг на 100 г. Ця терпка ягода з Амазонії рідко трапляється у свіжому вигляді, тому зазвичай доступна у формі порошків або капсул.Серед доступніших фруктів вирізняється гуава — 228 мг на 100 г. Її можна їсти свіжою або додавати до смузі й страв.Ківі забезпечує близько 75 мг вітаміну С на 100 г і додатково містить клітковину та калій, що сприяють зменшенню запалення.У папаї — близько 60 мг вітаміну С на 100 г. Вона також багата на вітаміни A та E й антиоксиданти, зокрема лікопін і лютеїн.Стільки ж вітаміну С містить полуниця. Окрім цього, вона підтримує здоров’я кишківника та має відносно низький глікемічний індекс.Замикають список апельсини — приблизно 59 мг на 100 г. Цитрусові залишаються одним із найпопулярніших і найзручніших джерел вітаміну С у щоденному раціоні.Вітамін С діє як антиоксидант, захищаючи клітини від ушкоджень, допомагає засвоювати залізо з рослинної їжі та підтримує нормальну роботу імунної системи. Оскільки він є водорозчинним і не накопичується в організмі, його необхідно споживати щодня з їжею.Рекомендована добова норма для дорослих становить 75 мг для жінок і 90 мг для чоловіків. Медики застерігають від надмірного вживання добавок із вітаміном С, однак отримати його «забагато» саме з фруктів практично неможливо — надлишок виводиться з організму природним шляхом.Більшість людей можуть повністю покрити потребу у вітаміні С завдяки збалансованому харчуванню без використання спеціальних добавок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію