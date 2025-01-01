Магнітні бурі: прогноз на 14 грудня

Магнітні бурі: прогноз на 14 грудня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У неділю, 14 грудня, можлива слабка магнітна буря, невідчутна для людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

