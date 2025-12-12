Родина офіцера Ковельского районного ТЦК Нодяноша збагатилася на 10 млн гривень, - ЗМІ

Олександр Нодянош офіційно задекларував, що збагатився на 10 млн гривень.



Про це редакція



Нодянош – “кадровий” військовий. Він, принаймні з 2019 року, постійно працює в ТЦК. Його матеріальні статки вражають. В липні 2024 року він отримує Jeep Grand Cherokee (2019) за 1,31 млн гривень.



Вже у квітні цього року його дружина Кітура Ольга Святославівна, яка працює психологом у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи, одночасно укладає два договори на придбання майнових прав на квартири в новому ЖК у центрі Львова: 82,5 м² — 1,42 млн гривень та 82,5 м² — 1,67 млн гривень.



У червні теща Кітура Ольга Іванівна (пенсіонерка) дарує зятю готівкою 1,45 млн гривень. В серпні тесть Кітура Святослав Ярославович дарує дочці готівкою 4,13 млн гривень.



Нодянош за 2024 рік заробив лише 478 тис. гривень. Доходи дружини чомусь приховані (у декларації написано «член сім’ї не надав інформацію»). Готівкою вона зберігає 11 тис. доларів. Чоловік має 2 тис. доларів. Офіційно підполковник задекларував ділянку у 10 соток у с. Жирівка під Львовом. Це вся нерухомість. Окремо звернемо увагу на той факт, що у родини немає автівок. При цьому в соцмережах у Кітури є фото з двома авто.





