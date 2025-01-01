Представники омбудсмена у Луцьку перевірили школу №19: які порушення знайшли
Сьогодні, 12:14
Представники омбудсмена України провели моніторингове відвідування Луцької гімназії № 19.
«Команда Представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області спільно з експертом з моніторингу додержання прав дитини у межах проєкту Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні здійснили моніторингове відвідування Комунального закладу загальної середньої освіти «Луцька гімназія № 19 Луцької міської ради», – йдеться на сайті Уповноваженого.
Мета відвідування – перевірка стану додержання прав дітей на безпечне, здорове та доступне освітнє середовище.
«Навчальний процес у Гімназії організовано у 14 класах, з яких 4 – класи початкової освіти та 10 – класи базової середньої освіти. Середня наповнюваність класів становить 20 учнів.
У Закладі створено 2 інклюзивні класи, у яких здобувають освіту 2 дітей з особливими освітніми потребами.
Територія Гімназії є доглянутою, навчальні кабінети добре освітлені та укомплектовані меблями відповідно до вікових та фізіологічних потреб учнів. Приміщення підтримуються у задовільному санітарному стані та відповідають вимогам чинного санітарно-гігієнічного законодавства», – йдеться у повідомленні.
Водночас під час моніторингового відвідування виявили порушення, що можуть негативно впливати на забезпечення права дитини на безпечні умови навчання та перебування у закладі, зокрема:
- порушення вимог товарного сусідства при зберіганні харчових продуктів у холодильному обладнанні харчоблока, що створює ризики перехресного забруднення та не відповідає санітарним правилам організації харчування;
- порушення санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях харчоблока, зокрема щодо дотримання чистоти, умов зберігання інвентарю та організації технологічних процесів;
- неналежне оформлення згод батьків на проведення психодіагностичної, корекційно-розвивальної та профілактично-просвітницької роботи, оскільки практичний психолог отримує такі згоди лише усно, без відповідного документального підтвердження, що суперечить вимогам щодо інформованої згоди батьків та коректного ведення документації психологічної служби;
- встановлено, що для приготування їжі використовується алюмінієвий посуд, замість рекомендованого посуду з нержавіючої сталі та інші.
«За результатами моніторингового відвідування буде підготовлено звіт із рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків.
Моніторингове відвідування здійснено в межах проєкту Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні», – йдеться у повідомленні пресслужби.
