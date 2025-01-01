Представники омбудсмена у Луцьку перевірили школу №19: які порушення знайшли

Представники омбудсмена України провели моніторингове відвідування Луцької гімназії № 19.«Команда Представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області спільно з експертом з моніторингу додержання прав дитини у межах проєкту Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні здійснили моніторингове відвідування Комунального закладу загальної середньої освіти «Луцька гімназія № 19 Луцької міської ради», – йдеться на сайті Уповноваженого.Мета відвідування – перевірка стану додержання прав дітей на безпечне, здорове та доступне освітнє середовище.«Навчальний процес у Гімназії організовано у 14 класах, з яких 4 – класи початкової освіти та 10 – класи базової середньої освіти. Середня наповнюваність класів становить 20 учнів.У Закладі створено 2 інклюзивні класи, у яких здобувають освіту 2 дітей з особливими освітніми потребами.Територія Гімназії є доглянутою, навчальні кабінети добре освітлені та укомплектовані меблями відповідно до вікових та фізіологічних потреб учнів. Приміщення підтримуються у задовільному санітарному стані та відповідають вимогам чинного санітарно-гігієнічного законодавства», – йдеться у повідомленні.Водночас під час моніторингового відвідування виявили порушення, що можуть негативно впливати на забезпечення права дитини на безпечні умови навчання та перебування у закладі, зокрема:- порушення вимог товарного сусідства при зберіганні харчових продуктів у холодильному обладнанні харчоблока, що створює ризики перехресного забруднення та не відповідає санітарним правилам організації харчування;- порушення санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях харчоблока, зокрема щодо дотримання чистоти, умов зберігання інвентарю та організації технологічних процесів;- неналежне оформлення згод батьків на проведення психодіагностичної, корекційно-розвивальної та профілактично-просвітницької роботи, оскільки практичний психолог отримує такі згоди лише усно, без відповідного документального підтвердження, що суперечить вимогам щодо інформованої згоди батьків та коректного ведення документації психологічної служби;- встановлено, що для приготування їжі використовується алюмінієвий посуд, замість рекомендованого посуду з нержавіючої сталі та інші.«За результатами моніторингового відвідування буде підготовлено звіт із рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків.Моніторингове відвідування здійснено в межах проєкту Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні», – йдеться у повідомленні пресслужби.