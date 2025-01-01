На Волині дорожають продукти

У Волинській області в листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,3%.Про це 12 грудня повідомляє, посилаючись на повідомлення Головного управління статистики області.Найбільше підвищилися ціни на яйця. Їх вартість зросла на 18,1%. На другому місці риба та продукти з риби — на 4,5%.Також подорожчали й овочі (3,8%), соняшникова олія (2,6%), молоко (2,3%), макаронні вироби (2%), м’ясо та м’ясопродукти (1,4%), хліб (1%) безалкогольні напої на 0,6%. А також продукти перероблення зернових, кисломолочна продукція, сметана, сало.Водночас, відмічають в управлінні статистики, найбільше за місяць подешевшало масло, ціна на нього впала на 6,2%. Також знизилися у ціні фрукти (-4,1%), цукор (-3,6%), рис, свинина, сири (на 0,8%).