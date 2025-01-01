Укрзалізниця запустить нові потяги зі Львова до Ворохти та Ковеля

Укрзалізниця запустить нові потяги зі Львова до Ворохти та Ковеля
З 14 грудня Укрзалізниця запустить нові регіональні рейси зі Львова до Ворохти (Івано-Франківської області) та Ковеля (Волинської області).

Про це повідомили в Telegram Укрзалізниці, пише Суспільне.

Потяг сполученням Львів — Ворохта має розвантажити поїзди далекого сполучення, що прямують у гори:

№808/807 Львів — Ворохта: вирушає зі Львова о 10:51, а прибуває у Ворохту о 14:19;

№808/807 Ворохта — Львів: вирушає з Ворохти о 16:38, а прибуває до Львова о 20:26;

№810/809 Львів — Ворохта: вирушає зі Львова о 15:51, а прибуває у Ворохту о 20:20;

№810/809 Ворохта — Львів: вирушає з Ворохти о 06:10, а прибуває до Львова о 10:07.

Потяг Львів — Ковель має забезпечити комфортне сполучення між західними областями України:

№840 Львів – Ковель: вирушає зі Львова о 05:20, а прибуває у Ковель о 08:42;

№841 Ковель — Львів: вирушає з Ковеля о 09:42, а прибуває до Львова о 13:07;

№842 Львів — Ковель: вирушає зі Львова о 14:10, а прибуває у Ковель о 17:33;

№843 Ковель — Львів: вирушає із Ковеля о 18:33, а прибуває до Львова о 22:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: потяг, Ковель, Львів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Укрзалізниця запустить нові потяги зі Львова до Ворохти та Ковеля
Сьогодні, 18:10
Британський режисер передав волинській бібліотеці свої фільми
Сьогодні, 17:06
У Луцьку навпроти РЦ «Промінь» з’явиться нова парковка
Сьогодні, 16:31
Біля Луцька водійка в'їхала у паркан
Сьогодні, 16:18
Мобілізовані гравці луцького «Любарта»: що про них відомо
Сьогодні, 16:11
Медіа
відео
1/8