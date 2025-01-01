Укрзалізниця запустить нові потяги зі Львова до Ворохти та Ковеля





Про це повідомили в Telegram Укрзалізниці, пише



Потяг сполученням Львів — Ворохта має розвантажити поїзди далекого сполучення, що прямують у гори:



№808/807 Львів — Ворохта: вирушає зі Львова о 10:51, а прибуває у Ворохту о 14:19;



№808/807 Ворохта — Львів: вирушає з Ворохти о 16:38, а прибуває до Львова о 20:26;



№810/809 Львів — Ворохта: вирушає зі Львова о 15:51, а прибуває у Ворохту о 20:20;



№810/809 Ворохта — Львів: вирушає з Ворохти о 06:10, а прибуває до Львова о 10:07.



Потяг Львів — Ковель має забезпечити комфортне сполучення між західними областями України:



№840 Львів – Ковель: вирушає зі Львова о 05:20, а прибуває у Ковель о 08:42;



№841 Ковель — Львів: вирушає з Ковеля о 09:42, а прибуває до Львова о 13:07;



№842 Львів — Ковель: вирушає зі Львова о 14:10, а прибуває у Ковель о 17:33;



№843 Ковель — Львів: вирушає із Ковеля о 18:33, а прибуває до Львова о 22:00.

