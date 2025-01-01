Укрзалізниця запустить нові потяги зі Львова до Ворохти та Ковеля
Сьогодні, 18:10
З 14 грудня Укрзалізниця запустить нові регіональні рейси зі Львова до Ворохти (Івано-Франківської області) та Ковеля (Волинської області).
Про це повідомили в Telegram Укрзалізниці, пише Суспільне.
Потяг сполученням Львів — Ворохта має розвантажити поїзди далекого сполучення, що прямують у гори:
№808/807 Львів — Ворохта: вирушає зі Львова о 10:51, а прибуває у Ворохту о 14:19;
№808/807 Ворохта — Львів: вирушає з Ворохти о 16:38, а прибуває до Львова о 20:26;
№810/809 Львів — Ворохта: вирушає зі Львова о 15:51, а прибуває у Ворохту о 20:20;
№810/809 Ворохта — Львів: вирушає з Ворохти о 06:10, а прибуває до Львова о 10:07.
Потяг Львів — Ковель має забезпечити комфортне сполучення між західними областями України:
№840 Львів – Ковель: вирушає зі Львова о 05:20, а прибуває у Ковель о 08:42;
№841 Ковель — Львів: вирушає з Ковеля о 09:42, а прибуває до Львова о 13:07;
№842 Львів — Ковель: вирушає зі Львова о 14:10, а прибуває у Ковель о 17:33;
№843 Ковель — Львів: вирушає із Ковеля о 18:33, а прибуває до Львова о 22:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Telegram Укрзалізниці, пише Суспільне.
Потяг сполученням Львів — Ворохта має розвантажити поїзди далекого сполучення, що прямують у гори:
№808/807 Львів — Ворохта: вирушає зі Львова о 10:51, а прибуває у Ворохту о 14:19;
№808/807 Ворохта — Львів: вирушає з Ворохти о 16:38, а прибуває до Львова о 20:26;
№810/809 Львів — Ворохта: вирушає зі Львова о 15:51, а прибуває у Ворохту о 20:20;
№810/809 Ворохта — Львів: вирушає з Ворохти о 06:10, а прибуває до Львова о 10:07.
Потяг Львів — Ковель має забезпечити комфортне сполучення між західними областями України:
№840 Львів – Ковель: вирушає зі Львова о 05:20, а прибуває у Ковель о 08:42;
№841 Ковель — Львів: вирушає з Ковеля о 09:42, а прибуває до Львова о 13:07;
№842 Львів — Ковель: вирушає зі Львова о 14:10, а прибуває у Ковель о 17:33;
№843 Ковель — Львів: вирушає із Ковеля о 18:33, а прибуває до Львова о 22:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Укрзалізниця запустить нові потяги зі Львова до Ворохти та Ковеля
Сьогодні, 18:10
Британський режисер передав волинській бібліотеці свої фільми
Сьогодні, 17:06
У Луцьку навпроти РЦ «Промінь» з’явиться нова парковка
Сьогодні, 16:31
Біля Луцька водійка в'їхала у паркан
Сьогодні, 16:18
Мобілізовані гравці луцького «Любарта»: що про них відомо
Сьогодні, 16:11