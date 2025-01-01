У Луцьку навпроти РЦ «Промінь» з’явиться нова парковка
Сьогодні, 16:31
На проспекті Президента Грушевського тривають роботи з переоблаштування території під паркувальні місця.
На ділянці навпроти РЦ «Промінь» з’явиться п’ять нових паркомісць, з яких три будуть призначені для людей з інвалідністю, повідомив misto.media заступник директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради Роман Возняк.
Підготовка території розпочалася 11 грудня: уже демонтували лавку, дерева та зняли бруківку. Роботи виконують на замовлення департаменту ЖКГ.
Вартість проєкту — 286 тис. грн, їх фінансуватиме міська рада.
Завершити облаштування планують до кінця року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
На ділянці навпроти РЦ «Промінь» з’явиться п’ять нових паркомісць, з яких три будуть призначені для людей з інвалідністю, повідомив misto.media заступник директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради Роман Возняк.
Підготовка території розпочалася 11 грудня: уже демонтували лавку, дерева та зняли бруківку. Роботи виконують на замовлення департаменту ЖКГ.
Вартість проєкту — 286 тис. грн, їх фінансуватиме міська рада.
Завершити облаштування планують до кінця року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Британський режисер передав волинській бібліотеці свої фільми
Сьогодні, 17:06
У Луцьку навпроти РЦ «Промінь» з’явиться нова парковка
Сьогодні, 16:31
Біля Луцька водійка в'їхала у паркан
Сьогодні, 16:18
Мобілізовані гравці луцького «Любарта»: що про них відомо
Сьогодні, 16:11