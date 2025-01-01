У Луцьку навпроти РЦ «Промінь» з’явиться нова парковка





На ділянці навпроти РЦ «Промінь» з’явиться п’ять нових паркомісць, з яких три будуть призначені для людей з інвалідністю, повідомив Роман Возняк.



Підготовка території розпочалася 11 грудня: уже демонтували лавку, дерева та зняли бруківку. Роботи виконують на замовлення департаменту ЖКГ.



Вартість проєкту — 286 тис. грн, їх фінансуватиме міська рада.



Завершити облаштування планують до кінця року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Президента Грушевського тривають роботи з переоблаштування території під паркувальні місця.На ділянці навпроти РЦ «Промінь» з’явиться п’ять нових паркомісць, з яких три будуть призначені для людей з інвалідністю, повідомив misto.media заступник директора департаменту ЖКГ Луцької міської радиПідготовка території розпочалася 11 грудня: уже демонтували лавку, дерева та зняли бруківку. Роботи виконують на замовлення департаменту ЖКГ.Вартість проєкту — 286 тис. грн, їх фінансуватиме міська рада.Завершити облаштування планують до кінця року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію