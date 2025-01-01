У Луцьку навпроти РЦ «Промінь» з’явиться нова парковка

У Луцьку навпроти РЦ «Промінь» з’явиться нова парковка
На проспекті Президента Грушевського тривають роботи з переоблаштування території під паркувальні місця.

На ділянці навпроти РЦ «Промінь» з’явиться п’ять нових паркомісць, з яких три будуть призначені для людей з інвалідністю, повідомив misto.media заступник директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради Роман Возняк.

Підготовка території розпочалася 11 грудня: уже демонтували лавку, дерева та зняли бруківку. Роботи виконують на замовлення департаменту ЖКГ.

Вартість проєкту — 286 тис. грн, їх фінансуватиме міська рада.

Завершити облаштування планують до кінця року.

