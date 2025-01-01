Росія вдарила дронами по спортивній школі на Сумщині під час тренування дітей

Росія вдарила дронами по спортивній школі на Сумщині під час тренування дітей
Російські війська атакували ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Шостці – спортивну школу, де саме тривало тренування дітей.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Це був прицільний удар по місцю, де перебували діти. Росіяни спрямували туди два БпЛА. Усіх дітей та тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце. Попередньо – всі живі, поранених немає", - йдеться в повідомленні.

Усі наслідки атаки уточнюються.

Також сьогодні ворог здійснив мінометний обстріл Середино-Будської громади.

Поранення отримала 76-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Теги: Шостка, Сумщина, діти
