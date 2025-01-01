Росія вдарила дронами по спортивній школі на Сумщині під час тренування дітей





Про це Олег Григоров.



"Це був прицільний удар по місцю, де перебували діти. Росіяни спрямували туди два БпЛА. Усіх дітей та тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце. Попередньо – всі живі, поранених немає", - йдеться в повідомленні.



Усі наслідки атаки уточнюються.



Також сьогодні ворог здійснив мінометний обстріл Середино-Будської громади.



Поранення отримала 76-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська атакували ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Шостці – спортивну школу, де саме тривало тренування дітей.Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації"Це був прицільний удар по місцю, де перебували діти. Росіяни спрямували туди два БпЛА. Усіх дітей та тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце. Попередньо – всі живі, поранених немає", - йдеться в повідомленні.Усі наслідки атаки уточнюються.Також сьогодні ворог здійснив мінометний обстріл Середино-Будської громади.Поранення отримала 76-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію