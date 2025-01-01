У Луцьку - новий очільник поліції
Сьогодні, 13:59
У територіальних підрозділах управління поліції у Волинській області відбулися кадрові зміни.
Про це виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Зокрема, полковника поліції Володимира Костанюка призначено начальником Володимирського районного відділу поліції. До цього він очолював Луцьке районне управління поліції.
Своєю чергою посаду очільника Луцького районного управління поліції обійняв підполковник поліції Роман Яровий, який до цього служив у Ковелі. А до цього працював начальником Марганецького відділення поліції Нікопольського відділу ГУНП у Дніпропетровській області.
Також полковник поліції Роман Михальчук став новим керівником Ковельського РУП. Раніше він працював начальником Володимирського відділу.
