Рік тому загинув батько, а тепер - син: на Сумщині поліг Герой з Волині Дмитро Трофімюк

На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Ківерцівській громаді."Бракує слів, аби передати те горе, яке спіткало родину Трофімюків із Ківерців – у березні нинішнього року поховали батька –, який загинув на Донеччині, а в травні, захищаючи Україну від жорстокого ворога, на Сумщині загинув молодший син – Трофімюк Дмитро Олексійович.Народився Трофімюк Дмитро 6 листопада 1991 року у селі Сапогове Ківерцівського району Волинської області. Навчався у ЗОШ № 3 м. Ківерці. Працював деревообробником на ТзОВ «Тартак». Призваний на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації 17 лютого 2025 року та зарахований на посаду командира відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти військової частини", - йдеться в повідомленні.Солдат Трофімюк Дмитро Олексійович загинув 30 травня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Павлівка Сумської області."Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - наголошують у громаді.Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.