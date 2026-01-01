Водохреще у центрі Луцька: черги по святу воду біля Свято-Троїцького собору. ФОТО
Сьогодні, 11:24
З самого ранку 6 січня жителі Луцька зібралися біля Свято-Троїцького кафедрального собору, аби набрати освяченої йорданської води. У дворі храму лучани вишикувалися в чергу, попри морозну погоду, щоб отримати свою порцію святині.
Адже саме сьогодні, у вівторок, 6 січня, українці відзначають Хрещення Господнє, або Богоявлення.
Богоявлення - це тридення. Його, як і на Різдво, розпочинає пісна кутя у Навечір’я; далі настає день самого Водохреща, або Йордану, а наступного дня вшановують Іоанна Хрестителя. У цей час згадується і прославляється євангельська подія - хрещення Ісуса Христа у річці Йордан святим Іоанном Хрестителем.
Це третє, найбільше й завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. У народі воно має кілька назв: Водохреще, Водохреща, Водохрестя, Водощі, Йордан.
Також від Водохреща (6 січня) до Стрітення Господнього (2 лютого) священники відвідуватимуть домівки та з молитвою благословення окроплюватимуть оселі освяченою водою.
Водночас у Свято-Троїцькому кафедральному соборі звершується богослужіння. По його завершенні духовенство та віряни вирушать хресною ходою до річки Стир, де відбудеться чин великого освячення води.
