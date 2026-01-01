Союзники у Парижі обговорять присутність військ в Україні і письмові зобов'язання, - ЗМІ





Про це повідомляє



Як пише видання, очікується, що домовленості мають заспокоїти Україну та створити основу для подальших політичних рішень у разі паузи в бойових діях.



До президента України Володимира Зеленського у французькій столиці приєднаються понад 27 світових лідерів, а також високопоставлені американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер.



Зустріч є частиною ширших зусиль із формування єдиної позиції України, Європи та США, яку згодом можуть представити російській стороні.



Переговори прискорилися, але прогрес обмежений



За даними Reuters, переговори щодо припинення війни, яка триває вже майже чотири роки, помітно активізувалися з листопада. Водночас ознак готовності Росії прийняти поточні пропозиції залишається небагато.



Ключовою перешкодою для домовленостей залишається питання територій, тоді як бойові дії між сторонами не припиняються.



Військові зобов’язання хочуть зафіксувати на папері



Напередодні саміту дипломати повідомили, що до Парижа прибули військові посадовці, зокрема глава Генерального штабу України. Їхня мета - зафіксувати конкретні військові зобов’язання, які раніше залишалися розмитими.



Після цього політичні лідери зможуть надати цим домовленостям необхідну підтримку.



Багатонаціональні сили та ширші гарантії



Згідно з нотою, надісланою 35 запрошеним делегаціям і з якою ознайомилося Reuters, ключовою темою зустрічі стане формування багатонаціональних сил для України у разі припинення вогню - у координації з Києвом та за підтримки США.



Крім того, організатори прагнуть домовитися про ширший пакет гарантій безпеки, зокрема зобов’язання, що набудуть чинності у разі нового нападу на Україну.



Що відомо про зустріч лідерів країн "Коаліції рішучих"



Наприкінці грудня 2026 року президент Франції Еммануель Макрон анонсував проведення на початку січня в Парижі засідання членів "Коаліції рішучих". За його словами, під час зустрічі планують визначити внесок кожної країни у забезпечення гарантій безпеки для України.



До коаліції входять понад 30 держав, зокрема ключові партнери України з Європи та США, які обговорюють мирний план, безпекові гарантії та подальшу підтримку України після завершення війни.



Участь у зустрічі "Коаліції рішучих" 6 січня в Парижі також візьме генеральний секретар НАТО Марк Рютте.



Зустріч відбудеться після консультацій радників коаліції, які пройшли 3 січня в Києві. Їх позитивно оцінили як президент України Володимир Зеленський, так і новий керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Союзники України у вівторок проведуть зустріч у Парижі, щоб максимально чітко визначити свій внесок у майбутні гарантії безпеки для Києва у разі припинення вогню з Росією.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Як пише видання, очікується, що домовленості мають заспокоїти Україну та створити основу для подальших політичних рішень у разі паузи в бойових діях.До президента Україниу французькій столиці приєднаються понад 27 світових лідерів, а також високопоставлені американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер.Зустріч є частиною ширших зусиль із формування єдиної позиції України, Європи та США, яку згодом можуть представити російській стороні.За даними Reuters, переговори щодо припинення війни, яка триває вже майже чотири роки, помітно активізувалися з листопада. Водночас ознак готовності Росії прийняти поточні пропозиції залишається небагато.Ключовою перешкодою для домовленостей залишається питання територій, тоді як бойові дії між сторонами не припиняються.Напередодні саміту дипломати повідомили, що до Парижа прибули військові посадовці, зокрема глава Генерального штабу України. Їхня мета - зафіксувати конкретні військові зобов’язання, які раніше залишалися розмитими.Після цього політичні лідери зможуть надати цим домовленостям необхідну підтримку.Згідно з нотою, надісланою 35 запрошеним делегаціям і з якою ознайомилося Reuters, ключовою темою зустрічі стане формування багатонаціональних сил для України у разі припинення вогню - у координації з Києвом та за підтримки США.Крім того, організатори прагнуть домовитися про ширший пакет гарантій безпеки, зокрема зобов’язання, що набудуть чинності у разі нового нападу на Україну.Наприкінці грудня 2026 року президент Франціїанонсував проведення на початку січня в Парижі засідання членів "Коаліції рішучих". За його словами, під час зустрічі планують визначити внесок кожної країни у забезпечення гарантій безпеки для України.До коаліції входять понад 30 держав, зокрема ключові партнери України з Європи та США, які обговорюють мирний план, безпекові гарантії та подальшу підтримку України після завершення війни.Участь у зустрічі "Коаліції рішучих" 6 січня в Парижі також візьме генеральний секретар НАТОЗустріч відбудеться після консультацій радників коаліції, які пройшли 3 січня в Києві. Їх позитивно оцінили як президент України Володимир Зеленський, так і новий керівник Офісу президента

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію