Прикордонники розкрили деталі затримання на Волині перевізника ухилянтів

У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники спільно з СБУ запобігли спробі незаконного переправлення порушника до Польщі.

Про це повідомляє у телеграмі Держприкордонслужба.

Під час огляду вантажівки правоохоронці виявили у спеціально обладнаному тайнику 24-річного порушника. За грошову винагороду його намагався переправити через державний кордон водій – 29-річний зловмисник.



Водія затримано, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Стосовно його «клієнта» складено адмінматеріали.


Теги: ухилянт, кордон
