Прикордонники розкрили деталі затримання на Волині перевізника ухилянтів

спробі незаконного переправлення порушника до Польщі.



Про це повідомляє у телеграмі Держприкордонслужба.



Під час огляду вантажівки правоохоронці виявили у спеціально обладнаному тайнику 24-річного порушника. За грошову винагороду його намагався переправити через державний кордон водій – 29-річний зловмисник.







Водія затримано, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Стосовно його «клієнта» складено адмінматеріали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

