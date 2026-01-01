Прикордонники розкрили деталі затримання на Волині перевізника ухилянтів
Сьогодні, 12:05
У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники спільно з СБУ запобігли спробі незаконного переправлення порушника до Польщі.
Про це повідомляє у телеграмі Держприкордонслужба.
Під час огляду вантажівки правоохоронці виявили у спеціально обладнаному тайнику 24-річного порушника. За грошову винагороду його намагався переправити через державний кордон водій – 29-річний зловмисник.
Водія затримано, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Стосовно його «клієнта» складено адмінматеріали.
Коментарі 0
