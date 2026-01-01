У Луцьку за ніч використали майже 118 тонн солі та суміші
Сьогодні, 13:29
У ніч на 6 січня, через снігопад, у Луцьку та селах громади комунальники використали майже 70 тонн солі та 48 тонн щебенево-сольової суміші.
Про це повідомили 6 січня у Центрі управління відходами "Чистий Луцьк", пише Суспільне.
За словами комунальників, працівники "Луцькспецкомунтранс" вийшли на маршрути за дві години до початку снігопаду. Спецтехніка обробляла проїжджу частину сіллю та щебенево-сольовою сумішшю ще до того, як сніг почав накопичуватися на дорогах.
Від вечора 5 січня та протягом ночі до робіт залучили:
7 одиниць спецтехніки з відвалами та посипачками, які очищали дороги й обробляли їх протиожеледними матеріалами;
5 тракторів, що працювали на тротуарах — очищали їх від снігу та здійснювали посипання;
також працювала техніка у селах Луцької міської територіальної громади.
В "Чистому Луцьку" додали, що особливу увагу приділяли дорогам з інтенсивним рухом, мостам і кільцевим розв’язкам.
Що відомо про підготовку до зими у Луцьку
До кінця 2025 року на зимове утримання вулично-дорожньої мережі в Луцькій громаді для комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс" із міського бюджету виділили 4 млн грн. Загалом для прибирання доріг та вулиць у зимовий період підприємству на цей рік передбачили 10 млн грн.
Станом на початок грудня на складі "Луцькспецкомунтрансу" було майже 3000 тонни закуплених сумішей для посипання доріг: 1650 тонн протиожеледної суміші та 1350 тонн чистої технічної солі з протизлежувальною добавкою. До розчищення доріг та тротуарів підготували 25 одиниць техніки, а саме: 10 автомобілів з солерозкидачами та відвалами, 3 навантажувачі, 1 грейдер, 8 тракторів з солерозкидачами та відвалами, 3 самоскиди для вивезення снігу з відвалами.
