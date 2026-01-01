Окупанти атакували авто поліції на Запоріжжі: поранені троє правоохоронців
Сьогодні, 14:06
Війська рф 6 січня атакували дроном автомобіль поліції у Пологівському районі Запорізької області. Внаслідок цього поранень зазнали троє правоохоронців.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише Громадське.
Так, російський FPV-дрон вдарив по службовому автомобілю правоохоронців, коли той рухався по автодорозі у Воздвижівці.
У результаті атаки поранень зазнали троє поліціянтів: чоловіки віком 46 та 29 років, а також 41-річна жінка. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.
Зазначимо, що протягом минулої доби, за даними ОВА, росіяни завдали 856 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області. У результаті ударів загинув 34-річний чоловік. Крім того, надійшло 30 повідомлень про пошкодження житла та автівок.
