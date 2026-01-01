Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 6 – 11 січня





Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків, інтриги, емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва. А найменшенькі тішитимуться улюбленими казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 6 до 11 січня.



Атмосферна вистава з піснями та танцями про містичне українське Різдво.



У вівторок, 6 січня, о 18:00 та у неділю, 11 січня, о 17:00 – музична комедія на дві дії «Різдвяна ніч» за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика Миколи Лисенка. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Буде цікаво і захоплююче. А ще – по-українськи світло та по-святковому затишно. Відчуття дива, урочисте чекання магічної ночі і разом з тим, народні звичаї, вир людських пристрастей і слабкостей, і ще чимало всього чекає на глядачів. Відома з юності історія про коваля Вакулу та його кохану Оксану, про чорта, відьму Солоху, дяка і всіх інших, – і буде ця постановка.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Еміграція як стан душі, з якого немає виходу.



У четвер, 8 січня, о 18:00 – прем’єра! Абсурд якийсь «Ідеальний раб» за п’єсою Славомира Мрожека «Емігранти». Режисер-постановник – народний артист України Петро Панчук. Театр в укритті. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).



Вистава про двох людей у чужій країні, яких об’єднує вимушена самотність і різне бачення свободи. Абсурд, іронія та гострий діалог поступово оголюють страхи, мрії й внутрішні кайдани, від яких неможливо втекти навіть далеко від дому. Це історія про вибір, залежність і ціну, яку кожен платить за ілюзію свободи.



Перший раз ніколи не буває таким, як ми його уявляємо.



У суботу, 10 січня, о 18:00 – сюрреалістична комедія «Перший раз» Міхала Вальчака. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).



Дотепна й водночас незручна історія про двох людей, які намагаються зробити крок назустріч одне одному. Іронія, абсурдні ситуації та відверті діалоги оголюють страхи, комплекси й самотність, знайомі кожному. Це вистава про близькість, яка народжується не за сценарієм.



У неділю, 11 січня, о 12:00 – різдвяна казка на одну дію «Піколетто» за однойменним твором Ренато Рашела. Основна сцена. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година.



Під час свят усі бажання можуть виконуватись! Головне – бути доброю, чесною, щирою людиною і, авжеж, мати багато друзів! Саме таким і був маленький сажотрус Піколетто. Тому доля звела його з самим Баббо Натале – чарівником, який відомий усім італійським діткам, і таким чином його мрія, про яку він навіть не здогадувався, здійснилась!



У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



