У грудні Волинська митниця сплатила до держбюджету понад 3 мільярди гривень

У грудні 2025 року Волинська митниця акумулювала 3 мільярди 879 мільйонів гривень митних платежів, які скерувала до державної скарбниці України. Порівняно з листопадом ця сума зросла на 24 відсотки, а порівняно з попереднім роком – на 22 відсотки або на 690 млн грн.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Отже, загалом 2025 рік Волинська митниця завершила із результатом виконання бюджетних завдань, що дорівнює 40 млрд 433 млн гривень доходів держбюджету. Це – значна сума, що може йти в порівняння з фінансуванням вагомих національних програм. Для прикладу, її б вистачило на придбання житла за пільговими ваучерами для 2 тисяч родин з числа внутрішньопереселених. Крім прямих доходів бюджету, під час митного оформлення товарів зі звільненням від платежів на підставі законодавчих актів у 2025 році суб’єктам господарювання та громадянам було надано пільг на 15,56 млрд грн."Основні бюджетоформуючі товари у нашій зоні діяльності лишаються незмінними: завжди затребувані на ринку легкові та вантажні авто, телефонні апарати, мінеральні добрива та сільськогосподарська техніка. Впродовж року надходження митних платежів на Волині загалом у 2025 році порівняно з сумою 2024 року (32,11 млрд грн) – збільшилися на понад 8,3 млрд грн.Це відбулося за рахунок росту вагових та вартісних показників імпорту, а ще – системного та багаторівневого контролю за повнотою оподаткування під час оформлення товарів. Зокрема, за результатами роботи за 12 місяців 2025 року базу оподаткування було збільшено на 5,3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.Загальний економічний ефект, що вплинув на наповнення державної скарбниці, становив за напрямками:контролю митної вартості та її складових - 919 млн грн;класифікаційної роботи – 32 млн грн;контролю країни походження товару – 41 млн грн;доперевірочного аналізу як складової постмитного контролю – 6,4 млн грн.Керівник Волинської митницідякує колективу митниці за відданість справі та професійність у непростому 2025 році, а українським платникам податків–активним учасникам зовнішньоекономічної діяльності – за довіру, співпрацю та загартованість до умов воєнного стану.