У Краматорську бібліотекарка коригувала удари ворога по місту





Як встановило розслідування, серед основних «цілей», по яких вона коригувала обстріли, були запасні командні пункти, склади з боєприпасами та вогневі позиції артилерії ЗСУ, пише



За даними слідства, завдання ворога виконувала 54-річна місцева бібліотекарка, яку рашисти завербували через її знайому з РФ.



Щоб отримати розвіддані, жінка обходила прифронтову місцевість і фіксувала на телефонну камеру локації українських військ.



Зібрану інформацію вона месенджером передавала кураторові від ФСБ, особу якого встановлено контррозвідкою Служби безпеки.



Співробітники СБУ затримали агентку за місцем проживання. Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами її співпраці з РФ.



За матеріалами Служби безпеки суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Коригувальниця ударів по Краматорську отримала 15 років тюрми з конфіскацією майна.

