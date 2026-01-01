У місті на Волині скажена лисиця напала на домашнього пса: оголосили карантин
Сьогодні, 17:21
У місті Ковелі запровадили карантин на 2 місяці через новий випадок сказу в лисиці. Тварина забігла зі сторони лісу на територію домогосподарства і напала на домашнього пса.
Про це в коментарі Суспільному 6 січня розповіла заступниця голови протиепізоотичної комісії при Ковельській райдержадміністрації Галина Коляда.
З її слів, подія сталася вночі 3 січня на вулиці Модеста Левицького. Власники господарства викликали працівників поліції. Наступного дня спеціалісти районної державної лікарні ветеринарної медицини провели вакцинацію пса і двох домашніх котів господині. Тварини попередньо були щеплені проти сказу.
"Тварина забігла зі сторони лісу. Район П’ятихатки — це, фактично, окраїна міста. Зараз триває подвірна вакцинація всіх домашніх тварин у тому районі, фахівці встановили постійний ветнагляд на тій території", — сказала посадовиця.
Відібраний біологічний матеріал загиблої лисиці відправили на дослідження в Луцьку. Волинська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби підтвердила смертельне вірусне захворювання у дикої тварини.
5 січня протиепізоотична комісія при Ковельській районній державній адміністрації, додала Галина Коляда, ухвалила рішення про встановлення карантинних обмежень у районі П’ятихатки у Ковелі, де на вулиці Модеста Левицького та усіх прилеглих вулицях проводять вакцинальні заходи.
Довідково: сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу, інформує Центр громадського здоров'я. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У людини інкубаційний період сказу триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року. У разі інфікування хворого слід негайно госпіталізувати та ввести антирабічну вакцину.
