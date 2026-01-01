На Волині обірвалося життя відомого лікаря
Сьогодні, 18:05
Горохівська міська рада повідомила про смерть Олександра Володимировича Лищука, який з 1984 по 2002 рік очолював КНП «Горохівська районна лікарня».
Олександр Володимирович присвятив своє життя медицині, турботі про здоров’я людей та самовідданій праці у медичній сфері. Колеги та жителі громади згадують його як високопрофесійного лікаря і Людину з великим серцем, яка була прикладом порядності, гідності та людяності.
Чин похорону:
Сьогодні, 6 січня, о 19:00 – панахида;
Завтра об 11:00 – похорон від дому померлого до Свято-Вознесенського храму міста Горохова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Олександр Володимирович присвятив своє життя медицині, турботі про здоров’я людей та самовідданій праці у медичній сфері. Колеги та жителі громади згадують його як високопрофесійного лікаря і Людину з великим серцем, яка була прикладом порядності, гідності та людяності.
Чин похорону:
Сьогодні, 6 січня, о 19:00 – панахида;
Завтра об 11:00 – похорон від дому померлого до Свято-Вознесенського храму міста Горохова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Vodafone підвищує вартість тарифів з 14 січня
Сьогодні, 18:47
Генштаб підтвердив ураження в Росії арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління
Сьогодні, 18:13
На Волині обірвалося життя відомого лікаря
Сьогодні, 18:05
На війні помер воїн з Волині Володимир Гулін
Сьогодні, 17:00