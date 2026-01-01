На Волині обірвалося життя відомого лікаря

Горохівська міська рада повідомила про смерть Олександра Володимировича Лищука, який з 1984 по 2002 рік очолював КНП «Горохівська районна лікарня».

Олександр Володимирович присвятив своє життя медицині, турботі про здоров’я людей та самовідданій праці у медичній сфері. Колеги та жителі громади згадують його як високопрофесійного лікаря і Людину з великим серцем, яка була прикладом порядності, гідності та людяності.


Чин похорону:

Сьогодні, 6 січня, о 19:00 – панахида;
Завтра об 11:00 – похорон від дому померлого до Свято-Вознесенського храму міста Горохова.

