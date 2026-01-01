На війні помер воїн з Волині Володимир Гулін

На війні помер воїн з Волині Володимир Гулін
На війні з окупантами помер захисник Володимир Гулін із Ратнівської громади.

Про це повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.

Володимир Гулін, 1978 року народження, був жителем села Береза Кортеліського старостинського округу. Він віддав своє життя, боронячи Україну від російської агресії.

У громаді висловлюють щирі співчуття родині, друзям та побратимам Захисника. Жителі Ратнівщини схиляють голови у глибокій скорботі та моляться за упокій світлої душі воїна.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

