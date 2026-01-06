Генштаб підтвердив ураження в Росії арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління

Генштаб підтвердив ураження в Росії арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління
Біля Неї (Костромська область Росії) українські бійці уразили 100 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління російського міноборони.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише LB.ua.

На території об’єкта спалахнула пожежа, масштаб збитків уточнюють, а також місцева влада оголосила евакуацію населення.

«100-й арсенал ГРАУ – складський комплекс тривалого зберігання боєприпасів, що входить до системи забезпечення сухопутних військ, ВДВ та ВКС РФ. Об’єкт виконує функції обліку, технічного обслуговування, зберігання та підготовки до відвантаження артилерійських боєприпасів, а також ракет тактичного й оперативно-тактичного рівнів», - повідомив Генштаб ЗСУ.

Командування наголосило, що ураження ього об’єкта «суттєво порушує логістичні ланцюги постачання боєприпасів, знижує оперативні можливості бойових підрозділів противника та ускладнює проведення наступальних дій».

