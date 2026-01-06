Генштаб підтвердив ураження в Росії арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління





Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише



На території об’єкта спалахнула пожежа, масштаб збитків уточнюють, а також місцева влада оголосила евакуацію населення.



«100-й арсенал ГРАУ – складський комплекс тривалого зберігання боєприпасів, що входить до системи забезпечення сухопутних військ, ВДВ та ВКС РФ. Об’єкт виконує функції обліку, технічного обслуговування, зберігання та підготовки до відвантаження артилерійських боєприпасів, а також ракет тактичного й оперативно-тактичного рівнів», - повідомив Генштаб ЗСУ.



Командування наголосило, що ураження ього об’єкта «суттєво порушує логістичні ланцюги постачання боєприпасів, знижує оперативні можливості бойових підрозділів противника та ускладнює проведення наступальних дій».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біля Неї (Костромська область Росії) українські бійці уразили 100 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління російського міноборони.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише LB.ua На території об’єкта спалахнула пожежа, масштаб збитків уточнюють, а також місцева влада оголосила евакуацію населення.«100-й арсенал ГРАУ – складський комплекс тривалого зберігання боєприпасів, що входить до системи забезпечення сухопутних військ, ВДВ та ВКС РФ. Об’єкт виконує функції обліку, технічного обслуговування, зберігання та підготовки до відвантаження артилерійських боєприпасів, а також ракет тактичного й оперативно-тактичного рівнів», - повідомив Генштаб ЗСУ.Командування наголосило, що ураження ього об’єкта «суттєво порушує логістичні ланцюги постачання боєприпасів, знижує оперативні можливості бойових підрозділів противника та ускладнює проведення наступальних дій».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію