У Луцьку встановили 26 іменних табличок з історіями про видатних українців





Ініціативу реалізовують в межах проєкту «Стріткод: історія на кожному кроці», розповіла у коментарі Катерина Мойсіюк.



Концепція



«Стріткод» — це інтерактивна онлайн-платформа про українських історичних постатей. Її фізичним втіленням стають таблички з QR-кодами, інтегровані в міський простір.



За кодом можна перейти на сайт проєкту, де коротко та доступно зібрані біографії, факти та контекст про видатних українців, пояснює Катерина Мойсіюк.



Проєкт безпосередньо пов’язаний із процесами декомунізації, оскільки багато вулиць отримали нові назви, які для містян наразі мало про що говорять.



«Часто люди знають назву вулиці, але не знають, ким була людина, на честь якої її назвали. Тому проєкт якраз і допомагає закрити цю прогалину», — додає Катерина Мойсіюк.



Хто зображений та де

Таблички з’явилися в різних районах Луцька — від Старого міста до центральних вулиць і приватних забудов.



Серед імен на дошках можна дізнатись історії:



Андрея Шептицького;



Андрія Мельника;



Богдана Хмельницького;



Василя Стуса;



Володимира Антоновича;



В’ячеслава Чорновола;



генерала Шухевича;



Тараса Шевченка;



Гальшки Гулевичівни;



Георгія Гонгадзе;



гетьмана Мазепи;



Данила Братковського;



Івана Франка;



Анатолія Козяра;



Миколи Леонтовича;



Лесі Українки;



Михайла Драгоманова;



Олекси Алмазова;



Олени Пчілки;



Петра Болбочана;



Василя Мойсея;



Михайла Грушевського;



Сергія Тимошенка;



Степана Бандери;



Тараса Бульби-Боровця;



Олега Куцина.



Це постаті української історії, які в різні періоди формували національну свідомість і боролись за свободу, культуру та незалежність України, пояснює Мойсіюк.



Що далі



Проєкт реалізували наприкінці 2025 року управління туризму та промоції міста Луцької міської ради спільно з ГО «Історична платформа», Волинським національним університетом імені Лесі Українки та компанією Aqua Print.



Загалом він розрахований на три роки.



Упродовж цього року команда планує встановити ще близько 25 нових табличок, і надалі перелік імен розширюватиметься.

